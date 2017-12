Acusado de estupro, Thogun Teixeira é afastado de série da Globo

O ator Thogun Teixeira, 47 anos, foi afastado da minissérie da Globo Ilha de Ferro após ser acusado de estupro por uma camareira e tentativa de estupro por uma assistente de figurino do filme A Volta, na semana passada. “Está confirmado que o ator Thogun Teixeira não participará mais da minissérie Ilha de Ferro”, afirmou a Central Globo de Comunicação, em nota.

A VEJA, o advogado de Teixeira, Humberto Adami, afirma que o ator ainda não foi informado oficialmente pela Globo sobre seu afastamento. O advogado também afirma que Teixeira diz ser inocente das acusações – admite que manteve relação sexual com a camareira, mas diz que foi consensual. “Ele me disse que é inocente e que vai lutar para que isso fique claro. Está com apoio da sua família, da mulher”, diz Adami. O ator é casado e tem um filho de 3 meses.

A Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, investiga a denúncia contra Teixeira. O caso teria acontecido no intervalo das filmagens de A Volta, em um hotel da cidade. Uma camareira do hotel acusa o ator de ter invadido seu quarto e a estuprado. Já a assistente de figurino do filme disse à polícia que Thogun tentou abusar sexualmente dela, mas foi repelido.

A denúncia foi registrada pela Polícia Civil na madrugada do dia 26. No dia 28, as duas mulheres fizeram uma representação formal contra o ator na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A polícia vai ouvir integrantes da equipe de filmagem e funcionários do hotel. Imagens de câmeras instaladas nas dependências do local de hospedagem já foram requisitadas. O caso corre em segredo de justiça.

(Com Estadão Conteúdo)