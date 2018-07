Acusado de assédio, R. Kelly lança música em que diz ter sido abusado

O cantor americano de R&B R. Kelly, acusado por mulheres de abuso sexual, contra-atacou com uma música de 19 minutos na qual diz que ele próprio sofreu abusos na infância. Intitulada I admit (Eu reconheço), a gigantesca canção expressa a frustração do astro de I Believe I Can Fly pelas acusações feitas contra ele.

“Nunca pensei que chegaria a isto, a ser o artista mais desrespeitado”, canta, ao ritmo do R&B. “Tive que escrever uma música sobre isso porque eles sempre pegam as minhas palavras e as distorcem.”

Em um trecho da canção, Kelly diz que um familiar o tocou sexualmente desde muito jovem até perto dos 14 anos. “Muito assustado para dizer alguma coisa/ Assim, só culpo a mim mesmo/ Agora estou aqui, e estou tentando fazer o maior esforço para ser honesto”, canta também.

Várias organizações, como o movimento de apoio às vítimas de abuso sexual e pela igualdade de gênero Time’s Up, pediram a realização de investigações judiciais após a difusão de revelações sobre o artista, cujo nome de registro é Robert Sylvester Kelly. O movimento Time’s Up pediu para a indústria da música se afastar de Kelly e fez um apelo por um mundo no qual as mulheres “possam seguir seus sonhos livres de ataques sexuais, abusos e condutas predatórias”.

Kelly foi absolvido em 2008 de acusações de pornografia infantil depois de um vídeo que supostamente o mostrava praticando atos sexuais com meninas menores de idade.

Mais recentemente, uma mulher de Dallas fez uma denúncia à Polícia afirmando que o cantor, de 51 anos, transmitiu a ela de propósito uma doença sexualmente transmissível e o site BuzzFeed News publicou que o cantor manteve seis mulheres praticamente em situação de escravidão virtual, controlando suas dietas, seu vestuário e sua vida sexual.