Acrobata do Cirque du Soleil morre durante apresentação

Let’ s fly one more time today! #volta #cirquedusoleil #tampa #florida #rings #acrobatics #aerialacrobatics #gymnastics #circus #circusaroundtheworld #circuseverydamnday #circuslife #lifeontour #UStour #circusarts #cirfit #cirfit_usa #cirfit_lifestyle #cirfitapparel #teamcirfit #calisthenics thank you @rubenscerqueira for the picture.

A post shared by Yann Arnaud (@yannarnophoto) on Feb 16, 2018 at 4:38pm PST