Acidente com van do Sampa Crew deixa um morto e dez feridos em SP

Um dos vocalistas do grupo musical Sampa Crew, Ricardo Anthony, comentou, em entrevista à Globo News, o acidente de trânsito que envolveu a van da banda na manhã deste domingo 18, no quilômetro 28 da rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, na Grande São Paulo. O veículo se chocou com um carro e causou a morte do motorista. Outras dez pessoas ficaram feridas, incluindo os músicos.

Anthony contou que o carro seguia na contramão quando bateu com a van da banda. “Nosso motorista está com a gente há anos. A gente confia plenamente. Ele tentou tirar, mas o carro veio na contramão, com um farol só aceso. É lamentável o que a irresponsabilidade de um pode causar na vida de outros”, disse o cantor.