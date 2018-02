Academia do Oscar busca reinvenção, diz presidente

O presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, John Bailey, afirmou que “a Academia está em uma encruzilhada de mudanças”, durante um almoço com os indicados à premiação deste ano nesta segunda-feira. “Nós estamos testemunhando esta academia de cinema reinventar a si mesma diante dos nossos olhos. Há uma maior preocupação e responsabilidade no equilíbrio de gênero, raça, etnia e religião”, defendeu.

O almoço acontece a poucos menos de um mês para a cerimônia de entrega do Oscar, marcada para o dia 4 de março. Depois de diversos casos de assédio e abuso sexual serem denunciados em Hollywood, Bailey afirmou: “As rochas fossilizadas de muitos dos piores abusos de Hollywood estão sendo pulverizadas ao esquecimento. Nunca isso ficou mais claro do que com a riqueza de muitos dos filmes indicados neste ano.”

Depois do movimentos Oscar So White, que criticava a falta de diversidade entre os indicados à premiação, a Academia recebeu elogios pelos avanços nos longas escolhidos para concorrer às categorias em 2018. Greta Gerwig entrou para a história como a quinta mulher a concorrer ao prêmio de melhor direção, com o filme Lady Bird: É Hora de Voar. Nomes como Denzel Washington, Daniel Kaluuya, Mary J. Blige, Jordan Peele e Octavia Spencer também apareceram entre a lista de indicados.