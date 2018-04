Abba anuncia gravação de duas novas músicas depois de 35 anos

O Abba anunciou nesta sexta-feira que duas músicas novas foram gravadas pelo quarteto. Essa é a primeira composição que será lançada pelos suecos desde 1982. Em um breve comunicado, o grupo indicou que a reunião foi uma “experiência extremamente feliz”: “Parecia como se o tempo tivesse parado e que os 35 anos desde a separação foram apenas umas pequenas férias”.

O lançamento dessa nova produção vem junto com a decisão do quarteto de retornar aos palcos em 2018, em uma turnê que utilizará realidade virtual, segundo anunciou o próprio grupo em outubro do ano passado. Um das novas canções, I Still Have Faith In You, será interpretada para um programa especial de televisão que será divulgado em dezembro.

Composto por Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog, o Abba foi criado em 1972 e dois anos depois se catapultou internacionalmente ao ganhar o Festival Eurovision com o álbum Waterloo. Décadas depois da sua retirada, o grupo continua sendo um fenômeno de grande impacto comercial, revalorizado tanto no bem-sucedido musical Mamma Mia! como na sua posterior adaptação ao cinema.