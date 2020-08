Abaixo-assinado pela volta de ‘Chaves’ tem 20 mil assinaturas em 2 dias

Os fãs de Chaves e Chapolin, exibidos desde 1984 no SBT, criaram um abaixo-assinado em um site pedindo a volta da atração. O humorístico deixou de ser exibido desde sábado, 1º. Segundo um comunicado do SBT, a Televisa notificou a emissora dizendo que a suspensão “é devido a um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias”.

O texto do abaixo-assinado diz que os fãs receberam a notícia com consternação e indignação e pedem que o imbróglio seja resolvido da forma mais rápida possível. O programa também chegou a ser exibido no Multishow e no Amazon Prime Video. “Com esse impasse, não teremos mais as séries em exibição em nenhum local pela primeira vez em 36 anos. Uma história de enorme sucesso interrompida por uma disputa de bastidores, em que o maior prejudicado é o fã, limitado de poder acompanhar suas séries preferidas”, diz um trecho do manifesto.

Florinda Meza, 71, viúva do criador do personagem Roberto Bolaños, morto em 2014, se manifestou nas redes sociais sobre o fim das exibições no Brasil. Ela disse que não foi chamada para participar das renegociações dos direitos autorais e que o mundo precisa de mais diversão. “Além disso, vai contra seus próprios interesses comerciais, porque, neste momento, queremos ver tudo que nos faça lembrar de um mundo que foi melhor. ‘Chespirito’ já é um programa cultuado. É parte do DNA dos latinos, e que levamos em nossa memória genética. Pretender eliminá-lo do nada é uma medida pouco inteligente”, escreveu.