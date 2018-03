‘A Volta de Mary Poppins’ ganha primeiro trailer. Assista

A Disney pegou carona no Oscar 2018 e divulgou, no intervalo da premiação, o primeiro trailer de A Volta de Mary Poppins. O longa marca a volta da babá mágica à casa dos gêmeos Jane e Michael Banks, 25 anos após os acontecimentos do primeiro filme.

Michael continua a viver na casa de número 17 da Cherry Tree Lane, agora com seus três filhos, Anabel, Georgie e John. Sua esposa e mãe das crianças morreu pouco antes do início do filme. No trailer, a família tenta se adaptar a nova configuração — com o apoio de Jane, agora uma fervorosa sindicalista –, quando a Mary Poppins surge nos céus voando com seu guarda-chuva.

Emily Blunt (A Garota no Trem) viverá a babá, interpretada em 1964 por Julie Andrews (O Diário da Princesa). Já Lin Manuel-Miranda (Moana) fará sua estreia no cinema no filme, como Jack, o aprendiz de Bert, parceiro musical de Poppins, personagem de Dick Van Dyke no primeiro longa. Meryl Streep também estará na produção, como uma prima da babá.

Dirigido por Rob Marshall (Chicago), A Volta de Mary Poppins estreia no Brasil em 20 de dezembro de 2018. Confira algumas fotos do longa: