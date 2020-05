A trajetória de Michael Jordan sem filtros em documentário da Netflix

A história do ala-armador Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, é amplamente conhecida. A trajetória do eterno camisa 23 do Chicago Bulls (eterno mesmo, uma vez que seu número foi aposentado pela equipe do Meio-­Oeste dos Estados Unidos) coincidiu com a explosão do uso midiático e mercadológico do esporte — Jordan foi garoto-propaganda de quase tudo. Da Nike, uma das primeiras empresas que apostaram no novato oriundo de uma família humilde da Carolina do Norte, o jogador “ganhou” a marca própria de calçados — que até os dias atuais, vinte anos depois de ter deixado as quadras, é um acessório de moda cobiçado até mesmo por quem nunca fez uma cesta na vida.

É de surpreender, portanto, o fato de ainda haver espaço para novidades em relação a MJ. A série documental Arremesso Final (The Last Dance, EUA, 2020), cujo décimo e último episódio vai ao ar nesta segunda, 18, na Netflix, faz um panorama da carreira de Jordan usando como fio condutor a última temporada do jogador pela equipe montada pelo lendário treinador Phil Jackson, onze vezes campeão da NBA, a liga americana de basquete. Os episódios são entrecortados por imagens de jogos e depoimentos inéditos de toda sorte de gente (ex-companheiros, adversários, jornalistas, celebridades, o ex-presidente Barack Obama e, claro, o próprio Jordan). O principal: pela primeira vez, exibe-se parte das mais de 500 horas de gravação dos momentos de intimidade de Jordan e do Chicago Bulls nesta “última valsa” — que estavam guardadas num cofre só acessível com a anuência do ex-jogador.

Exímio marqueteiro, Jordan percebeu a ascensão de LeBron James, que tem brilhado nas quadras dos Estados Unidos pelos últimos quinze anos, e, para não ficar esquecido, liberou o acesso ao material, cuidadosamente decupado pelo diretor Jason Hehir. O distanciamento histórico permitiu maior liberdade para dissecar a personalidade do gênio das quadras, com suas virtudes e defeitos. Documentários esportivos recentes, como Matchday: FC Barcelona (também na Netflix) ou All or Nothing: Manchester City (Amazon Prime Video), até mostram cenas de vestiário, mas sob uma narrativa morna, sem expor os conflitos envolvendo time ou direção. Arremesso Final, ao contrário, fala de tudo: do bullying praticado por Jordan com colegas de trabalho, da personalidade competitiva ao extremo e de sua predileção por jogos de azar e charutos. Aos 57 anos, o próprio MJ admitiu, dias antes do lançamento da série, que as pessoas poderiam vê-lo como alguém horrível por ser tão intenso e rígido. “Nunca quis ser exemplo. Estava focado na minha arte”, disse em um dos depoimentos atuais. “Foi um comportamento egoísta? Provavelmente, mas era daí que vinha minha energia dentro da quadra.”

Os recordes acumulados e a seriedade com que Michael Jordan conduziu sua carreira como esportista profissional podem não perdoar alguns comportamentos do passado. Mas certamente soam mais verdadeiros que a postura politicamente correta de muitos dos ditos influenciadores dos tempos atuais. Fã de basquete que é, seria interessante que Neymar perdesse algumas horinhas de sua quarentena para, como dizia o slogan de uma campanha dos anos 90, “tentar ser como Mike”.

Publicado em VEJA de 20 de maio de 2020, edição nº 2687

