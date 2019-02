‘A Regra do Jogo’ pesa na tensão sexual nesta segunda-feira

1. Ponto positivo: estrutura zoom_out_map 1/8 (Divulgação/TV Globo)

João Emanuel Carneiro deu ao primeiro capítulo a estrutura de episódio de séries americanas. Tóia (Vanessa Giácomo) começou confessando ter roubado dinheiro da boate onde trabalha – e a novela voltou dez dias no tempo, para explicar como e por que isso aconteceu. Ao final, a história chegou novamente ao ponto em que a promoter admite ter tirado dinheiro do cofre de Adisabeba (Susana Vieira).

2. Ponto negativo: abertura zoom_out_map 2/8 (Divulgação/TV Globo)

Assim como as chamadas para a novela, a abertura brinca com a ideia de dualidade em um tabuleiro de xadrez. Nos comerciais, a brincadeira contava com atores, o que seria bem mais empolgante do que foi visto na abertura oficial da novela, com as peças se destruindo enquanto Alcione entoa Juízo Final. Deu saudades do “Oi, oi, oi” animado de Avenida Brasil (2012), novela anterior de João Emanuel Carneiro que promoveu o kuduro a música-tema.

3. Ponto positivo: reviravolta zoom_out_map 3/8 (Divulgação/TV Globo)

Como já estava sendo anunciado, Romero Rômulo (Alexandre Nero) é um personagem dúbio, que oscila entre o bem e o mal. O autor da novela fez questão de deixar isso claro logo no primeiro capítulo, ao final, quando revelou que Romero, até então apresentado como o bom moço defensor dos pobres e oprimidos, mostrou participar de um esquema criminoso. Ele fingiu intermediar uma negociação entre policiais e bandidos que tomaram uma agência bancária e nela fizeram reféns. Depois, descobriu-se que os bandidos trabalhavam para ele. Reviravolta digna de bons roteiros como o do filme argentino Nove Rainhas (2000), que ganhou remake em Hollywood, o 171, de 2004.

4. Ponto negativo: golpe pouco original zoom_out_map 4/8 (Divulgação/TV Globo)

O golpe que o falso médico aplicou em Tóia e Juliano (Cauã Reymond) deve ser um dos mais velhos da história das novelas: um homem se passando por médico prometeu operar o aneurisma da mãe de Tóia, Djanira (Cássia Kiss Magro) em troca de 30.000 reais em espécie. O casal não teve o menor desconfiômetro e entregou a bolada, em dinheiro vivo, ao salafrário, esquecendo que a tecnologia já evoluiu bastante e que existem coisas como cheque ou cartão de crédito e débito.

5. Ponto positivo: apresentação dos personagens zoom_out_map 5/8 (Divulgação/TV Globo)

Ao contrário do que fazem muitos autores de novela, que entregam de bandeja a personalidade de seus personagens, João Emanuel Carneiro mostrou apenas algumas nuances das pessoas que criou para A Regra do Jogo, deixando no ar dúvidas sobre as suas reais intenções e inclinações. Juliano, por exemplo, passou quatro anos na cadeia e jura ser inocente. Mas será que é mesmo?

6. Ponto negativo: risada de Atena zoom_out_map 6/8 (Divulgação/TV Globo)

A golpista Atena (Giovanna Antonelli), a mais nova candidata a Carminha, já começou passando para trás uma ricaça, Sumara (Karine Teles), e tentando emplacar um bordão... diferente: uma risada maléfica que revela o quanto é falsiane, para usar um termo em voga nas redes sociais. Um tanto forçada, como a de uma mulher chapada de entorpecentes, a risada é um ponto fraco. Mas até por isso mesmo tem tudo para cair na graça do público e ser replicada nas ruas.

7. Ponto positivo: trilha sonora zoom_out_map 7/8 (Reprodução/TV Globo)

A trilha sonora de A Regra do Jogo é outro ponto forte: no primeiro capítulo, Zeca Pagodinho entrou quando as câmeras mostravam o Morro da Macaca, favela ficcional onde se passa a trama. Já Atena, a golpista metida a madame, ganhou um tango para embalar seus crimes. Uma boa combinação.