A reação das celebridades à vitória de Jair Bolsonaro

View this post on Instagram

Boa noite, queridos Instagramers!. Sou muito grata por ter vocês comigo nesta luta pela eleição de @jairmessiasbolsonaro pela recuperação da ETICA , da RESPONSABILIDADE , do PATRIOTISMO , TRANSPARÊNCIA e LIBERDADE !🕊⚖️🇧🇷amo voces ! ❤️💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞e vambora pra curtir um novo , lindo , digno, grandioso #brasil !