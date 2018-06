‘A primeira coisa em que você pensa é morte’, diz Ana Furtado sobre câncer

“Quando você recebe o diagnóstico de câncer, ele vem com significados destrutivos e difíceis. A primeira coisa em que você pensa é morte, medo, insegurança, culpa e destruição.” Assim Ana Furtado resumiu sua experiência em participação no Encontro com Fátima Bernardes desta segunda-feira. A apresentadora foi diagnosticada há pouco com câncer de mama em estágio inicial.

“Quando resolvi falar sobre o meu câncer, foi uma decisão muito corajosa, mas muito certa do meu objetivo. Como pessoa pública, eu tinha esse propósito, quis me colocar como ferramenta de divulgação para todas as mulheres”, explicou Ana, que vem mostrando detalhes do seu tratamento pós-cirúrgico nas redes sociais. “Isso pode acontecer com qualquer uma, inclusive comigo, que sempre me alimentei bem, fiz esportes, não era fumante e não tinha a doença na família.”

A apresentadora disse que o tumor foi descoberto por meio de autoexame e de uma mamografia. Agora, ela passa pelo tratamento, que inclui quimioterapia. “Eu já perdi de vinte a trinta por cento do meu cabelo. Em um primeiro momento, foi uma das coisas que mais me assustou. Mas cabelo cresce de novo, e cresce rápido. É um ritual de passagem, um momento de despedida”, afirmou.