A Pão de Queijaria: melhor pão de queijo de Belo Horizonte

Quem acha que o salgado mais conhecido de Minas não merece uma casa só para ele deve fazer uma visita urgente ao estabelecimento dos amigos de longa data Mário Santiago e Lucas Parizzi. Para os puristas do pão de queijo (sim, eles existem), a dupla prepara quatro receitas do produto. Às segundas, com queijo gruyère ou da Serra da Canastra; às terças e sextas, com um parmesão produzido em Alagoa, cidadezinha do Sul de Minas; às quartas e aos sábados, com matéria-prima da Serra do Salitre; e às quintas, só com o Canastra. Os preços variam de R$ 4,50 a R$ 5,50 na versão simples. Pelas mesas, no entanto, o que mais se vê são os pães de queijo recheados. O francês leva beterraba assada, queijo de cabra e mel (R$ 16,00) e o chovinista vem acrescido de costelinha de porco, queijo de minas derretido, couve frita e bacon (R$ 18,00). Há até um com pastrami, picles de cebola-roxa e rúcula (R$ 22,00). A refeição ficará ainda mais robusta se for acrescida de uma ou duas guarnições (R$ 6,00 e R$ 12,00, respectivamente), como polenta frita, batata rústica ou mix de folhas com tomate-cereja e alho desidratado, entre outros itens. De acompanhamento, há desde expresso (R$ 4,50) até rótulos da cervejaria carioca Octopus, caso do belgian golden strong ale On the Storm (R$ 24,00, 500 mililitros). Para encerrar, claro, há pão de queijo com recheio doce. O que leva requeijão em barra e goiabada sai a R$ 9,50, o mesmo preço do que combina queijo de minas e doce de leite de Viçosa. Rua Antônio de Albuquerque, 856, Savassi, ☎ 2512-6360 (46 lugares). 11h30/23h (fecha dom.). Aberto em 2014.

2º lugar: Verdemar

Dos fornos das doze unidades da rede de supermercados e padarias sai uma boa variedade de quitutes. Mas o pão de queijo se tornou o preferido dos clientes e pode ser servido nas versões simples (R$ 3,90) e recheadas, com catupiry (R$ 6,50) e carneseca (R$ 11,90), por exemplo. Para acompanhar, o cappuccino brasileiro mistura expresso, chocolate, canela em pó e leite cremoso (R$ 9,90). Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1900, Sion, ☎ 2105-0101 (104 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Avenida Professor Mário Werneck, 1500, Buritis, ☎ 3313-4223 (100 lugares). 7h/22h (dom. e feriados até 21h). Mais dez endereços. Aberto em 1993.

3º lugar: Pão & Companhia

O casal Janaína Cerqueira e Pedro Grebler decidiu abrir a própria padaria a partir da vontade de encontrar produtos sem aditivos nem conservantes químicos. Feito com fermentação natural, o integral recheado de queijo de minas, ricota, orégano e cebola custa R$ 29,60 o quilo, enquanto o australiano deixa a prateleira por R$ 29,80 o quilo. Um bufê self-service montado o dia todo exibe pão de queijo, croissants, mingaus e bolos de pote, entre outros quitutes (R$ 64,90 o quilo). O expresso, feito com grãos do sul de Minas, é moído na hora em uma máquina italiana (R$ 4,80). Rua Francisco Deslandes, 715, Anchieta, ☎ 3287-7022 (50 lugares). 6h/21h30 (fecha dom.); Praça Arcângelo Maletta, 20, loja 1, Santa Lúcia, ☎ 3504-0173 (40 lugares). 6h30/21h30 (dom. até 19h); Rua Francisco Deslandes, 41B, Anchieta, ☎ 3889-1721 (50 lugares). 6h/21h30 (dom. até 21h). Aberto em 1982.