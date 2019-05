A morte no auge: tragédias que interromperam carreiras de sucesso

A morte do cantor Gabriel Diniz nesta segunda-feira, 27, na queda de um avião na cidade de Estância, no Sergipe, traz à tona outras despedidas precoces de artistas. Assim como o músico de 28 anos, que conquistou notoriedade com o hit de Carnaval Jenifer, cinco outros nomes também estavam no auge de suas carreiras quando morreram. Relembre:

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo, cantor – 21/04/2013 Cristiano Araújo, cantor – 21/04/2013

O cantor sertanejo preparava o lançamento de sua carreira internacional quando morreu em um acidente de carro aos 29 anos. Na ocasião, em junho de 2015, Cristiano voltava de um show em Goiás acompanhado de sua namorada, Allana Moraes, seu empresário, Vitor Leonardo, e o motorista, Ronaldo Miranda, quando este perdeu o controle do veículo. O cantor e sua namorada foram arremessados para fora do carro e ela morreu na hora. Já Cristiano precisou ser transferido de helicóptero para um hospital em Goiânia, mas acabou morrendo durante o trajeto devido a uma hemorragia interna na região do abdômen.

Mamonas Assassinas

Integrantes do conjunto Mamonas Assassinas no documentário ‘Mamonas Para Sempre’, de Cláudio Khans Integrantes do conjunto Mamonas Assassinas no documentário ‘Mamonas Para Sempre’, de Cláudio Khans

A banda, uma das maiores da música brasileira nos anos 1990, foi vítima de uma tragédia em março de 1996. Todos os integrantes do grupo morreram durante uma viagem entre Brasília, onde haviam feito o último show de sua turnê, e São Paulo. Em uma tentativa de arremeter, o avião da banda perdeu altitude e chocou-se contra a Serra da Cantareira, matando os nove tripulantes a 11 quilômetros de seu destino final. O acidente causou comoção nacional – o velório dos integrantes, cuja idade variava de 22 a 28 anos, foi acompanhado por mais de 65.000 pessoas e algumas escolas chegaram a cancelar as aulas.

Chico Science

Chico Science, do conjunto Chico Science & Nação Zumbi – 04/06/1996 Chico Science, do conjunto Chico Science & Nação Zumbi – 04/06/1996

O pernambucano, líder da banda Nação Zumbi, morreu aos 30 anos após sofrer um acidente de carro. Chico dirigia entre Recife e Olinda, em fevereiro de 1997, quando teve sua passagem fechada por outro veículo e acabou colidindo com um poste. O cantor foi socorrido por um policial que passava pelo local, mas chegou ao hospital já sem vida.

João Paulo

João Paulo no programa ‘Sabadão Sertanejo’. João Paulo no programa ‘Sabadão Sertanejo’.

O sertanejo havia se consagrado no cenário musical ao lado de Daniel havia apenas um ano quando morreu em um acidente de carro, em 1997. Depois de fazer um show em São Caetano do Sul, em São Paulo, o cantor decidiu voltar para Brotas, onde morava, apesar da insistência de Daniel para que não fosse. Ele dirigia pela rodovia dos Bandeirantes quando, na altura de Franco da Rocha, seu carro capotou várias vezes. O cantor de 37 anos ficou preso às ferragens e não conseguiu sair do veículo quando ele pegou fogo.

Domingos Montagner

Domingos Montagner, ator – 28/07/2014 Domingos Montagner, ator – 28/07/2014

O ator era o protagonista do folhetim das 9 Velho Chico, da Globo, quando se afogou, em 2016. Montagner saiu para nadar no rio São Francisco, em Sergipe, com a colega Camila Pitanga, e desapareceu. Segundo a atriz, a correnteza estava forte no local onde os dois mergulharam. Após quatro horas de buscas, seu corpo foi encontrado a 18 metros de profundidade. A morte ganhou tons ainda mais trágicos porque seu personagem na novela havia passado por algo semelhante. Na trama, o protagonista entrava no rio após ter levado três tiros e se entregava às águas, que o levaram para longe. Apesar de ter sido dado como morto por muitos dias, o personagem ressurgiu em uma aldeia indígena.