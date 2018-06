A melhor sorveteria de Porto Alegre é a Cronks Sorvetes

1. Cronks Sorvetes - POA zoom_out_map 1 /2 A loja no bairro do Bom Fim: na ativa há mais de três décadas (Ligia Skowronski/VEJA)

2. Cronks Sorvetes - POA zoom_out_map 2/2 Os sorvetes de melão, morango com banana e chocolate com gergelim: o preço é cobrado por quilo (Ligia Skowronski/VEJA)

Em um setor com muita variação sazonal de vendas e sempre repleto de novos produtos, manter uma sorveteria em alta por décadas tornou-se uma conquista épica. No caso da Cronks, aberta há 32 anos, o segredo do sucesso é, sem dúvida, de família. Em 1986, quando o casal Bernardo e Sara Lea Arenzon decidiu fazer uma mudança no campo dos negócios, veio à tona um sonho antigo do patriarca: transformar o mercadinho deles numa fábrica de pirulitos. O plano não se mostrou viável e eles investiram em outra guloseima, o sorvete. Depois de comprarem equipamentos e receberem treinamento, começaram a elaborar e vender o seu produto artesanal. E não pararam mais. Desde 1996, com a construção de uma longa bancada, o sistema de preços por bolas deu lugar a uma balança. Hoje, são a filha Daniela e o marido dela, Igal, que administram o ponto. Eles mantêm a base tradicional de sabores, mas não deixam de acrescentar novidades esporádicas — algumas, a pedido dos clientes. No bufê self-service da casa são expostos 28 tipos, incluindo linhas sem lactose e sem açúcar, e cerca de cinquenta toppings (R$ 49,90 o quilo; R$ 52,90 aos domingos e feriados). Entre os destaques do lugar, que também funciona como cafeteria e bistrô, estão os sorvetes de melão, doce de leite, morango com banana, limão com hortelã e halvah (à base de doce de gergelim). Das composições em taça, a banana split é a campeã de pedidos (R$ 23,00).

Rua Felipe Camarão, 611, Bom Fim, ☎ 3311-2515 (100 lugares). 10h/19h30 (seg. 14h/19h; dom. a partir das 12h). Aberto em 1986.

