A melhor hamburgueria de Porto Alegre é a Le Grand Burger

Numa cena cômica do filme A Pantera Cor-de-Rosa (2006), o atrapalhado inspetor francês Jacques Clouseau vivido por Steve Martin tenta pronunciar a palavra hambúrguer como um americano nativo. Seu fracasso no teste evidencia as distâncias linguísticas e culinárias que existem entre França e Estados Unidos. Quando abriu o Le Grand Burger, o proprietário Alexandre Lise sabia das dificuldades de mesclar referências dos dois países num único menu. Mas usou suas incursões à França e os ensinamentos de um curso de chef para aproximar o universo do hambúrguer da haute cuisine, expressa em ingredientes de qualidade, boas técnicas e receitas inspiradas em clássicos franceses. O resultado pode ser conferido em sanduíches como o tour eiffel, que leva hambúrguer de entrecôte, queijo prato, mix de alfaces, tomate-cereja, cebola-roxa, manjericão e molho de tomate no estilo ketchup (R$ 36,50). Para os veganos, dá para trocar o disco de carne por um “bife” de faláfel, berinjela, pimentões e cogumelos. O preço dos lanches inclui porção de batata rústica e o molho da casa.

Rua Marquês de Pombal, 191, Moinhos de Vento,☎ 3395-1520 (80 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sáb. Almoço até 15h; fecha dom.); Alameda Coelho Neto, 33, Boa Vista, ☎ 3237-4469 (100 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30 (sáb. almoço até 15h; dom. só jantar 19h/23h30; fecha seg.). Aberto em 2012.

Confira os segundo e terceiro lugares:

2º lugar: The Chefs

3º lugar: Severo Garage