A história de ‘Baby One More Time’, que há 20 anos marcou a música pop

Baby One More Time foi a canção responsável por lançar Britney Spears, então com 16 anos, ao estrelato. E, por pouco, a música deixa de ir para a futura popstar. O compositor Max Martin havia oferecido a faixa, que se chamava Hit Me Baby, inicialmente, para o grupo feminino americano TLC.

A banda recusou a música por acreditar que a letra fazia referência à violência doméstica. Hit Me Baby significa, literalmente, “me bata querido”. Na verdade, o uso das palavras foi um erro do compositor sueco, que ainda estava se inteirando das gírias americanas. Ele acreditou que “hit me” pudesse ser outra forma de dizer “me ligue”.

Antes de cair nas mãos de Britney, Martin ainda tentou passar a música — já com o título pelo qual ficou conhecida — para Robyn, cantora com quem já havia trabalhado. Não teve sucesso. A canção foi lançada na voz da princesinha do pop pela gravadora Jive Records, em 30 de setembro de 1998. Mas só atingiu as principais estações de rádio americanas em 23 de outubro do mesmo ano.

A música vendeu 500.000 cópias no seu primeiro dia de lançamento nos Estados Unidos. Lá, recebeu seis vezes o disco de platina, totalizando seis milhões de cópias vendidas. Foi primeiro lugar nas paradas da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Canadá e vários outros países. Fechou 1999 em terceiro no top 100 mundial da Billboard. No Brasil, foi lançada em fevereiro de 1999.

O jornal britânico The Guardian escreveu que, sem a faixa, não haveria espaço para nomes que viriam em seguida, como Christina Aguilera, e outras do futuro, caso de Katy Perry, ou Taylor Swift, que provavelmente ainda estaria cantando música country. Baby One More Time foi um sucesso de vendas e um marco para o pop, com letra e batida que cativaram seu público adolescente. Vinte anos depois, Britney disse ao The Guardian como foi a gravação. “Uau, passou rápido. Foi uma época divertida e louca, não é muito clara na minha mente”.

