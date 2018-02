A Galinha Pintadinha destrona Rihanna no YouTube

O canal da Galinha Pintadinha ultrapassou o da cantora caribenha Rihanna e tem, agora, o maior número de vídeos com mais de 100 milhões de visualizações do YouTube. No início de fevereiro, a personagem infantil estava empatada com a cantora pop, com 29 clipes cada uma.

A Galinha, no entanto, conquistou nesta segunda-feira seu 30º vídeo com número de visualizações superior à marca: Fui à Espanha, que, no momento, conta com 100.227.303 de views.

O jogo ainda não acabou para Rihanna, contudo. A diva pop pode voltar ao páreo dentro das próximas semanas, já que o clipe da música S&M está beirando 100 milhões de visualizações.