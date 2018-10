‘A Filha Perdida’, de Elena Ferrante, ganhará filme de Maggie Gyllenhaal

Outro livro de Elena Ferrante vai ganhar os cinemas, desta vez por uma produtora de Hollywood. Segundo o site da revista Entertainment Weekly, A Filha Perdida (lançado no Brasil pela Intrínseca) ganhará um filme dirigido pela atriz Maggie Gyllenhaal, conhecida por Coração Louco (2009), pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar, Secretária (2002) e Sherrybaby (2006). A atriz também vai roteirizar e produzir a adaptação.

A Filha Perdida é protagonizado por Leda, uma mulher de meia-idade italiana que vai passar férias na casa de praia da família depois que suas filhas se mudam para viver no Canadá, junto com o pai. No litoral, ela começa a prestar atenção em uma barulhenta família napolitana, especialmente em uma jovem mãe, dedicadíssima à filha pequena. A observação leva Leda a lembrar e refletir sobre seu passado e a maternidade.

Esse será o terceiro filme baseado em um romance de Elena Ferrante, a misteriosa escritora italiana que não revela sua verdadeira identidade. Um Amor Incômodo e Dias de Abandono já foram levados aos cinemas por diretores italianos. Além disso, sua Série Napolitana, formada por quatro livros – A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Vai e de Quem Fica e História da Menina Perdida – será adaptada para a televisão, em um seriado que será exibido pela HBO.