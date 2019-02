‘A Fazenda’ infla prêmio do vencedor, que vai a R$ 2 milhões

Depois de a Globo aumentar de 1 para 1,5 milhão de reais o prêmio dado ao vencedor do Big Brother Brasil, verba embolsada pelo gaúcho Marcelo Dourado, a Record inflou o valor de A Fazenda e passou à frente da rival. O ganhador da próxima edição do reality show rural, que começa no final de setembro, vai ficar 2 milhões de reais mais rico.

O prêmio não foi o único valor inflado pela Record. A emissora também subiu os preços de suas cotas de patrocínio. As nacionais passaram de 26 a cerca de 42 milhões de reais. Comenta-se no mercado publicitário, no entanto, que os descontos oferecidos pelo canal são pesados, de até 90% – o que, na outra mão, torna mais leve o seu faturamento.

Como em suas outras edições, A Fazenda deve reunir subcelebridades. A modelo paraguaia Larissa Riquelme, que se tornou musa da Copa do Mundo ao desfilar com um celular encaixado entre os seios, é um nome cotado para o “elenco” do reality show. A Record, no entanto, não confirma nenhum participante.

A primeira edição do programa foi vencida pelo ator Dado Dolabella, o Mel Gibson brasileiro, que, emocionado com a vitória, chegou a chorar e a declarar que seria um novo homem e que a agressão à atriz e ex-namorada Luana Piovani havia sido um episódio importante para o seu crescimento pessoal. Muito mais morna em emoção e audiência que a barraqueira primeira edição, a segunda deu à atriz Karina Bacchi 1 milhão de reais.