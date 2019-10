A família talentosa de Tony Gordon, vencedor do ‘The Voice Brasil’

Na noite da última quinta-feira, 03, a Rede Globo exibiu a final da oitava edição do The Voice Brasil, que consolidou o cantor Tony Gordon, de 53 anos, como o grande vencedor da noite com 36,62% dos votos do público. A vitória do paulistano chamou a atenção por conta de sua larga experiência na indústria musical, algo inédito entre os vencedores das outras edições do reality.

O cantor de R&B está no ramo há mais de 30 anos e seu talento vem de herança familiar. Ele é filho de Dave Gordon, cantor que veio da Guiana para o Brasil na adolescência e fazia diversos shows em São Paulo e no Rio de Janeiro misturando ritmos brasileiros e caribenhos.

Sua mãe, Denise Duran, é irmã de Dolores Duran, cantora e compositora que fez sucesso na década de 1950. Ela faleceu precocemente, aos 28 anos de idade, mas não sem deixar um legado na música: em sua curta carreira, a crooner compôs com ninguém menos que Tom Jobim e ganhou arranjos dos inovadores maestros Radamés Gnatalli e Léo Peracchi.

O talento hereditário não para no vencedor do The Voice. Um dos filhos de Tony Gordon, William Gordon, também segue carreira musical e já participou de outro reality da emissora. Em 2014, ele foi vice-campeão do SuperStar.

A vitória de Tony Gordon faz de Michel Teló o pentacampeão do reality – desde que entrou no lugar de Daniel, em 2015, o sertanejo é o técnico vitorioso. Teló foi o primeiro a virar a cadeira na apresentação do artista nas audições às cegas, sendo seguido pelos outros três jurados. Na ocasião, o time de Iza foi o escolhido pelo participante, que cantou You are so Beautiful, de Joe Cocker. Foi apenas na fase de batalhas que ele passou para o time onde seria campeão: ao ser derrotado pela também finalista Ana Ruth, o cantor foi salvo por Michel Teló, que usou o recurso “Peguei” e o incluiu em sua equipe.