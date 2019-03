‘A Costureira de Sonhos’: romance em uma Índia cheia de tradições e tabus

Após ter perdido o marido com poucas semanas de casamento, Ratna (Tillotama Shome) se muda do vilarejo longínquo onde mora na Índia para a gigante Mumbai para ser empregada de um jovem casal. Ao chegar no novo trabalho, porém, ela descobre que algo está errado: encontra apenas o suposto noivo, Ashwin (Vivek Gomber), sozinho e um tanto desanimado. Com histórias de vida e de classes sociais diversas, os dois passam a morar juntos e logo as diferenças são deixadas um pouco de lado – ao mesmo tempo em que não podem ser totalmente esquecidas, já que vivem em uma sociedade cercada por tabus e tradições –, diante de sentimentos inesperados que surgem entre eles.

Romance clássico com pitadas de crítica social, o filme A Costureira de Sonhos, cujo trailer pode ser visto acima, chega ao Brasil no dia 18 de abril. O longa de Rohena Gera passou pela Semana da Crítica, evento paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, em maio do ano passado, e colecionou elogios da imprensa ao mostrar a relação que se estabelece entre os protagonistas de maneira delicada.