A chegada extravagante de Lady Gaga no Festival de Veneza

Lady Gaga chamou atenção no início da carreira ao comparecer em eventos usando roupas extravagantes, como um vestido feito de carne e outro de árvore de natal. Para o Festival de Veneza de 2018, no entanto, a cantora chamou atenção por preparar uma chegada que poderia ter sido protagonizada por estrela de Hollywood dos anos 1930.

Gaga apareceu sentada para o lado de fora de um barco, usando um vestido curto preto do estilista Jonathan Simkhai e um salto alto da mesma cor. Com o cabelo platinado preso em cachos, a cantora passou pelo local usando uma bolsa da marca de luxo francesa Céline. Antes de desembarcar, ainda segurou uma rosa vermelha nas mãos, enquanto era fotografada.

O Festival de Veneza, na Itália, teve início na quarta-feira e acontece até o dia 8 de setembro. Lady Gaga compareceu ao evento para a exibição do filme, Nasce uma Estrela, um remake do clássico de 1937 estrelado por Bradley Cooper e pela cantora. No Brasil, o longa tem data de estreia prevista para o dia 11 de outubro.

Além de Gaga, nomes como Ryan Gosling, Claire Foy, Christoph Waltz e Emma Stone já passaram pelo tapete vermelho desta edição do festival.

A cantora e atriz Lady Gaga chega de barco para o 75º Festival de Cinema de Veneza, na Itália – 30/08/2018