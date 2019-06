A Casa do Porco entra para lista de 50 melhores restaurantes do mundo

A Casa do Porco, localizado no centro de São Paulo, entrou para o tradicional ranking da revista britânica Restaurant que lista os cinquenta melhores restaurantes do mundo. O estabelecimento do chef Jefferson Rueda é o único brasileiro a aparecer entre os cinquenta melhores, na 39ª posição. O resultado foi divulgado em uma cerimônia realizada em Singapura nesta terça-feira, 25.

No ano passado, A Casa do Porco apareceu na versão expandida da lista, em 79º lugar. O empreendimento foi inaugurado em 2015 e compreende um misto de bar e restaurante. Os pratos oferecidos trazem a carne de porco como o item principal, sendo a única proteína animal utilizada nas receitas, que vão do torresmo a versões de sushi e tartare.

O Mirazur, do chef argentino Mauro Colagreco e localizado em Menton, na França, foi eleito o melhor restaurante do mundo. Em segundo lugar ficou o dinamarquês Noma e, em terceiro, o espanhol Asador Etxebarri.

Outros brasileiros

Outros quatro restaurantes brasileiros entraram na lista expandida da Restaurant. O paulistano D.O.M., de Alex Atala, que já chegou a ocupar o quarto lugar em 2012 e, no ano passado, estava em 30º, agora está na 54ª posição. Também de São Paulo, o Maní, de Helena Rizzo, subiu do 87º lugar em 2018 para o 73º. Já o carioca Lasai, de Rafael Costa e Silva, deixou a 100ª posição do ano passado para ocupar a 74ª agora. Há também uma novidade, vinda do Rio de Janeiro: o Oteque, de Alberto Landgraf, estreou na lista em 2019, no 100º lugar.