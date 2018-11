7 ótimas séries para maratonar online (fora da Netflix)

Para quem cansou (ou zerou) o catálogo de séries da Netflix, saiba que outros canais de streaming oferecem boas opções de seriados originais que valem a maratona no feriado prolongado. Uma das melhores opções do momento é o catálogo da Amazon Prime Video, que tem apostado em diferentes gêneros, com roteiros interessantes e elencos estrelados. Para quem não tem a assinatura do canal, a Amazon oferece sete dias gratuitos para degustação e um valor de 7,90 reais por mês nos primeiros seis meses de assinatura.

Vale também uma olhada no cardápio oferecido pela HBO Go (streaming do canal HBO) e da Fox App (aplicativo da Fox). Ambos podem ser vistos por quem tem a assinatura dos canais na TV paga, ou adquiridos por fora com assinaturas mensais. Outra plataforma que tem apostado em séries internacionais é o Globoplay, o streaming da Rede Globo, que oferece também os programas da emissora, além de conteúdo exclusivo e filmes aos seus assinantes. Todos os serviços citados acima oferecem de 7 a 30 dias de experimentação gratuita.

Confira abaixo as dicas de séries e onde assisti-las:

Homecoming

Disponível: Amazon Prime Video

Para quem gosta de: Mindhunter, The Sinner e filmes de Alfred Hitchcock

Formato: 1 temporada com 10 episódios de cerca de 30 minutos cada — a segunda estreia em 2019

Julia Roberts faz sua estreia no mundo dos seriados com o papel de Heidi Bergman, uma psicóloga que trabalha em um programa de reabilitação para soldados que sofrem de estresse pós-traumático. Ainda no primeiro episódio, a história dá um salto de quatro anos e mostra Heidi trabalhando como garçonete e morando com a mãe, em uma vida sem ambição. O thriller tem início quando ela é questionada sobre o motivo de ter abandonado o programa, que causa no espectador o interesse em saber qual era o verdadeiro objetivo de seu emprego anterior. O roteiro dinâmico oferece diversas reviravoltas e ganchos misteriosos, que conduzem bem a trama até um final, por assim dizer, intrigante.

Jack Ryan

Disponível: Amazon Prime Video

Para quem gosta de: Criminal Minds, Segurança em Jogo e a saga Missão Impossível

Formato: 1 temporada com 8 episódios de 40 a 60 minutos cada — a segunda temporada estreia em 2019

Após ver uma sequência de transferências bancárias suspeitas, o agente da CIA Jack Ryan (John Krasinski) descobre um plano terrorista de grandes proporções, comandado por Ali Suliman, o “novo bin Laden”. Ele e seu chefe James Greer (Wendell Pierce) são encarregados de impedir que os planos do terrorista se tornem realidade e, para isso, percorrem toda a Europa e o Oriente Médio. O destaque fica para a interpretação de Krasinski, que equilibra com maestria os momentos de heroísmo e de fraqueza do protagonista.

The Young Pope

Disponível: Fox App

Para quem gosta de: The Crown, House of Cards e livros de Dan Brown.

Formato: 1 temporada com 10 episódios de 50 a 60 minutos cada — a segunda temporada estreia em 2019

Apesar de jovem, Lenny Belardo (Jude Law) é eleito o primeiro pontífice americano da Igreja Católica, causando desconfiança no Vaticano. À primeira vista, o recém-nomeado Papa Pio XIII parece um líder progressista, mas, com o desenrolar da trama, acaba mostrando sua verdadeira índole — narcisista e contraditória. O diretor Paolo Sorrentino (do filme vencedor do Oscar A Grande Beleza) mistura modernidade e tradição, religiosidade e polêmica, criando um enredo único e envolvente.

The Romanoffs

Disponível: Amazon Prime Video

Para quem gosta de: The Crown, Dinastia e Mad Men

Formato: 1 temporada de 8 episódios de 1h a 1h30 cada — os capítulos são independentes e liberados semanalmente, o sétimo chega ao site nesta sexta-feira, dia 16

A série imagina as gerações futuras da família real russa, assassinada pelos Bolcheviques em 1917. Cada episódio destaca um membro da linhagem, dos mais apegados à tradição, àqueles que não dão a mínima para o sobrenome, vivendo nos dias atuais. Destaque para o segundo episódio, The Royal We, em que uma reunião familiar acontece em um cruzeiro durante um fim de semana, evidenciando a nostalgia e dificuldade de lidar com o fim da monarquia. Outro bom capítulo é o terceiro, House of Special Purpose, em que uma Romanoff, vivida pela francesa Isabelle Huppert, produz um seriado sobre o atentado sofrido pela família, recuperando a história russa.

Barry

Disponível: HBO Go

Para quem gosta de: Killing Eve, Crashing e Big Little Lies

Formato: 1 temporada com 8 episódios de 30 a 40 minutos cada — a segunda temporada está confirmada para 2019

Barry (Bill Hader) é um matador de aluguel que viaja para Los Angeles a fim de cumprir mais uma de suas missões quando acaba se juntando a um acolhedor grupo de teatro amador. O ex-assassino vê sua vida dar uma volta completa com o novo desejo de estar sob os holofotes. No entanto, o complicado passado do protagonista (e os criminosos que fizeram parte dele) continua a persegui-lo. A série acerta no tom, alternando a comédia sutil presente nas cenas dos aspirantes a atores com o show de horrores vivido pelo personagem decorrentes de sua ocupação anterior.

Forever

Disponível: Amazon Prime Video

Para quem gosta de: Parks and Recreation, The Good Place e Master of None

Formato: 1 temporada com 8 episódios de cerca de 30 minutos cada

Os comediantes Maya Rudolph e Fred Armisen interpretam um casal que, após anos juntos, começam a sentir o peso da rotina de um relacionamento. Ela, especialmente, quer algo mais, e sugere uma viagem diferente com o marido. Toda a trajetória, entre se apaixonar, casar e ficar entediado, acontece no primeiro episódio. Do segundo capítulo em diante, diversas reviravoltas conduzem a trama de forma inteligente e com um humor afiado.

The Good Doctor

Disponível: Globoplay

Para quem gosta de: House e Grey’s Anatomy

Formato: 1 temporada com 18 episódios de cerca de 40 minutos cada — a segunda temporada está em exibição nos EUA atualmente

Shaun Murphy (Freddie Highmore), um jovem cirurgião diagnosticado com autismo e síndrome de savant, enfrenta preconceitos enquanto lida com a vida de pacientes em um renomado hospital. Apesar dos olhares tortos e dos comentários maldosos, o médico mostra uma incrível precisão em seus diagnósticos e revela um dom para o exercício da profissão. Os flashbacks à infância de Shaun tornam a série ainda mais sensível e interessante.