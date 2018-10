As eleições de 2018 foram, no mínimo, estressantes para boa parte da população brasileira. Para acalmar os ânimos no final de semana em que acontece o segundo turno do processo eleitoral, VEJA preparou uma lista com sete filmes disponíveis no catálogo da Netflix para relaxar e dar um tempo nas discussões dos grupos de famílias do WhatsApp. Confira:

Ricki and the Flash: De Volta Para Casa (2015)

Meryl Streep teve a carreira marcada por dramas como A Escolha de Sofia (1982) e Kramer versus Kramer (1980), mas isso não a impediu de participar de produções descontraídas e despretensiosas. É o caso da comédia de 2015, em que a atriz interpreta uma cantora de rock pouco conhecida, que abandonou o marido e os filhos para seguir o sonho de se tornar uma estrela. Quando a filha mais velha encara o fim de um relacionamento, a mãe volta para casa e tenta, com muita música e um humor inapropriado, reconquistar a família. A trama ainda diverte ao mostrar uma Meryl diferente de qualquer outro papel: com maquiagem pesada, tocando guitarra (de verdade) e cantando covers de cantoras como Lady Gaga e Pink.

Happy – Você é Feliz? (2011)

Entender a felicidade e como a ciência tenta explicá-la é o mote do documentário assinado pelo diretor americano Roko Belic (indicado ao Oscar de melhor documentário em 2000 por Genghis Blues). O cineasta investigou os motivos que fazem com que as pessoas sejam genuinamente felizes. O longa passa por diversos países, como Índia, Quênia, Escócia e até Brasil para entrevistar indivíduos considerados donos de um alto grau de felicidade, apesar de todas as dificuldades financeiras e sociais que os cercam.

Saneamento Básico, O Filme (2007)

Fazer uma crítica social com sarcasmo é para poucos — e o longa estrelado por Fernanda Torres e Wagner Moura consegue isso. Os moradores de uma pequena vila na Serra Gaúcha encontram dificuldades financeiras para a construção de uma fossa para o tratamento de esgoto da cidade. Eles descobrem que existe uma verba de 10.000 reais que o governo destinou para a produção de um filme de ficção. O grupo, então, passa por aventuras tragicômicas para gravar o longa sem custos e conseguir o dinheiro, com o intuito de usá-lo para a fossa. Destaque para Camila Pitanga que encarna com muito humor a diva hollywoodiana com poucos neurônios na produção amadora da cidade.

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975)

O humor absurdo do grupo Monty Python marcou a história da comédia e continua a oferecer uma alta e atual concentração de risadas para os espectadores. Em Busca do Cálice Sagrado satiriza eventos ocorridos durante a Idade Média a partir da trama do Rei Artur e de seus aliados na busca pelo Santo Graal. Organizada em formato de esquete, a história brinca com personagens que fazem parte do imaginário da ficção, como Lancelot, o Bravo, que ganha um equivalente cômico, o Sir Robin O-Não-Tão-Bravo-Quanto-Sir Lancelot. O catálogo da Netflix ainda conta com outros títulos dos britânicos, como o longa A Vida de Brian (1979) e a série Monty Python’s Flying Circus (transmitida entre 1969 e 1974 na TV americana).

Um Conto Chinês (2011)

Se você se acha rabugento por causa das discussões sobre os candidatos nas eleições, vai ficar até aliviado ao ver o argentino Ricardo Darín como o mal-humorado Roberto, que leva uma vida cômoda e reclusa cuidando de uma loja e tendo como único hobby colecionar notícias inusitadas de jornal. O protagonista passa por um ponto de virada ao abrigar um chinês, que além de não falar uma palavra em espanhol, acabou de ser assaltado e fica desabrigado em Buenos Aires. A história divertida e emocionante dos dois pode ser uma inspiração para ligar para aquele amigo que você bloqueou nas redes sociais ou não vê desde o primeiro turno.

Logan Lucky — Roubo em Família (2017)

Filme testosterona com humor inteligente é a melhor maneira de descrever o longa dirigido por Steven Soderbergh (Onze Homens e Um Segredo e Magic Mike). A produção conta a história de um grupo que planeja um assalto a um cofre localizado embaixo de um autódromo — a desculpa perfeita para juntar carros em alta velocidade, armas, perseguições policiais e explosões. Para completar o pacote, Daniel Craig, o elegante 007, aparece aqui com um terrível cabelo platinado.

Curtindo a Vida Adoidado (1986)

As aventuras de Ferris Bueller, o rei das sessões da tarde entre os anos 1980 e 90, nunca vão perder a graça. Acredite. O jovem que mata aula e se envolve, juntamente com os amigos, em uma série de situações engraçadas, ridículas e surreais, é eficaz em provocar risadas enquanto ainda consegue mexer com a nostalgia do público — o desafio é assistir sem cantarolar junto com o personagem na clássica cena em que ele canta Twist & Shout da banda The Beatles.