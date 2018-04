7 clipes elaborados que marcaram a carreira do DJ Avicii

Um dos acertos do DJ Avicii em sua curta e bem-sucedida carreira foi apostar na produção de elaborados videoclipes. As canções de ritmo dançante se aliam a pequenas histórias narradas nos vídeos, desde Levels, faixa de 2011, até a superproduzida Lonely Together, parceria com Rita Ora, parte do último EP divulgado pelo músico.

Confira abaixo sete bons clipes que ilustram hits produzidos pelo músico, morto aos 28 anos.

Levels

A canção de 2011 mostra um homem cansado do cotidiano do trabalho até ser tomado por uma coreografia que assusta os colegas de escritório. Destaque para a parte do delírio, em que um sample da música gospel Something’s Got a Hold on Me, de Etta James, é dublada pelo ator e dançarino.

Wake Me Up

Principal sucesso de Avicii, a faixa entoada pelo cantor Aloe Blacc mostra duas jovens vivendo em um vilarejo que não as aceita. Enquanto as garotas desfilam roupas atuais, os moradores que as encaram parecem ser parte de outra época. Ao fim, ambas encontram um lugar onde se encaixar.

Hey Brother

Dois irmãos vivem o cotidiano da infância e adolescência em cenas intercaladas por momentos de soldados americanos em guerra. No fim, uma virada na história mostra a relação entre as cenas.

The Nights

“Um dia você vai deixar essa vida para trás, então viva uma vida memorável”, diz o refrão da canção em que Avicii narra os conselhos dados por seu pai. O clipe de ritmo enérgico mostra imagens com enquadramento caseiro, com cenas em família, viagens e esportes radicais.

Waiting For Love

Um idoso acorda no meio da noite e não encontra a esposa. Desesperado, ele pega sua cadeira motorizada e sai em uma engraçada jornada em busca da amada.

Addicted To You

A canção entoada por Audra Mae embala o clipe em que um casal de garotas atua entre romance e roubos. No fim, as ambiciosas jovens se aventuram em um grande e perigoso assalto.

Lonely Together

Com mais cara de videoclipe que os demais, o vídeo mostra Rita Ora cantando enquanto um casal circula em cenários em que o resto do mundo está parado.