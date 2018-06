6 restaurantes que servem comidas naturais em Porto Alegre

Grão Real Food

Faz a alegria de vegetarianos, veganos, celíacos e de quem não dispensa ingredientes orgânicos. O almoço pode começar com salpicão de frango com repolho, cenoura, salsa, maçã, cranberry, maionese de painço e batata-doce (R$ 17,50 para uma pessoa). O risoto que leva cereais integrais, queijo vegano, cogumelo-de-paris, tomates secos e chips de batata-doce custa R$ 48,00. Rua Alameda Alípio César, 114, Boa Vista, ☎ 3907-8505 e 99160-7689 (60 lugares). 9h/18h (ter. a sáb. 9h/20h30; fecha dom.). Aberto em 2017. $$

La Rouge Bistrô

Apesar das vaquinhas no cardápio, nele só entram receitas veganas, como rolinho de berinjela e abobrinha recheado com ricota de castanhas-de-caju (R$ 18,50), ideal para abrir o apetite. Na sequência, é uma boa escolha o espaguete de abobrinha e cenoura ao molho bechamel de castanhas-de-caju com shiitake, espinafre e tomate-cereja (R$ 41,50). Nos fins de semana o cardápio tem mais opções. Avenida Mariland, 1587, Mont’Serrat, ☎ 3019-7638 (35 lugares). 12h/15h (sáb. e dom. até 16h; qui. também 19h30/22h; fecha seg.). Aberto em 2012. $

Mantra

Em novo endereço, segue devoto à culinária vegana e aos preceitos indianos. No almoço serve só um pequeno menu degustação (R$ 29,00 durante a semana e R$ 39,00 aos sábados). A sequência costuma começar como uma sopa à base de grãos e pode incluir receitas como chutney de uva, arroz com castanhas-do-pará e cocada de maracujá com ganache de chocolate. À noite, saem hambúrgueres como o krishna, que leva um disco de grão-de-bico, maionese de ervas, alface, tomate e pimentões vermelhos tostados (R$ 25,00). Rua Castro Alves, 465, Independência, ☎ 3395-3370 (84 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h (seg. e ter. À noite só delivery; sáb. 12h/15h e 19h/23h). Aberto em 2006. $

Quintal Orgânico Raw Porto Alegre

Os alimentos são preparados a no máximo 45 graus, como prega a culinária raw. No bufê encontram-se receitas como lasanha de abobrinha com banana, moqueca de shimeji ao molho de moranga e, de sobremesa, cheese-cake de amora. A refeição custa R$ 37,00 durante a semana e R$ 47,00 aos sábados e feriados. Rua Tomaz Flores, 144, Independência, ☎ 3013-3298 e 99597-3467. 8h30/17h (fecha dom.). Aberto em 2013. $

Urban Farmcy

Adepto da culinária raw, produz quase tudo que vai à mesa. Folhas de kale desidratadas com especiarias (R$ 25,00) fazem as vezes de entrada e podem ser acompanhadas de smoothie de blueberry e abacaxi (R$ 20,00). De principal há opções como espaguete de abobrinha ao molho pesto com farofa de queijo feito com sementes de girassol (R$ 42,00) e hambúrguer de portobello com ricota de amêndoas, homus e cebola caramelada com tâmaras (R$ 36,00). Rua Hilário Ribeiro, 299, Moinhos de Vento, ☎ 99743-2769 (66 lugares). 11h30/23h (sáb. 10h/23h; dom. e seg. 11h30/19h30). Aberto em 2017. $$

Vê

Receitas livres de ingredientes de origem animal compõem o bufê, a exemplo do risoto de rúcula com tomate seco e do strudel de cenoura com algas marinhas. Um doce que volta e meia aparece é o sagu de chia com creme de baunilha. De segunda a sexta o custo é de R$ 22,90 por pessoa, preço que sobe para R$ 29,90 nos fins de semana. Avenida Lageado, 1265, Petrópolis, ☎ 3022-4942 (160 lugares). 11h30/14h30. Aberto em 2014. $