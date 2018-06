6 pubs para conhecer em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Dado Pub

A matriz é conhecida pela happy hour movida a pratos substanciosos, caso do frango crocante com molho barbecue e geleia picante (R$ 28,10) e do entrecôte servido com molho de pimentas verdes, batata suíça e cenoura grelhada (R$ 51,00). Para beber, a maioria aposta nos chopes da casa. Com 300 mililitros, o weiss custa R$ 12,00 e o IPA, R$ 14,50. Rua Fernando Gomes, 80, Moinhos de Vento, ☎ 3395-1468 (200 lugares). 11h30/14h30 e 17h/0h (sáb. 12h/0h; dom. 12h/15h30); Rua Pedro de Oliveira Bitencourt, 233, Tristeza, ☎ 3209-3373 (200 lugares). 12h/14h30 e 18h/23h30 (sáb. 12h/15h30 e 18h/23h30; dom 12h/15h30). Aberto em 2000.

Dublin Irish Pub

No mezanino é possível degustar com sossego um mojito ou o coquetel que junta tequila, grenadine e suco de laranja (R$ 24,00 cada um). Para partilhar em até três pessoas, o filé empanado com batata frita, bolinhos de queijo, ovo de codorna e azeitonas mais molho barbecue e maionese de alho é uma escolha acertada (R$ 71,00). Outra boa pedida: mini-hambúrgueres com cheddar, cebola caramelada, picles e bacon acompanhados de fritas e molho barbecue (R$ 42,00). A cerveja pilsen Al Capone (R$ 36,00, 600 mililitros) é uma das mais consumidas. Rua Padre Chagas, 342, Moinhos de Vento, ☎ 3268-8835 (365 lugares). 18h/5h (fecha seg.). Aberto em 2004.

Malvadeza Pub

Bandas de rock, blues e pop rock, entre outros gêneros, se revezam de quarta a sábado. Enquanto assistem aos shows, os clientes dão preferência às trinta cervejas artesanais listadas no cardápio, caso da Malvadeza Red Ale Stark, produzida no local (R$ 16,00 o pint). Retangulares, as pizzas podem ser cobertas com molho de tomate, mussarela, gorgonzola, carne de panela, chili e orégano (R$ 50,00 a grande). Para petiscar, boa pedida é a caponata de berinjela, pimentões, molho de tomate e mussarela (R$ 18,00). Travessa do Carmo, 76, Cidade Baixa, ☎ 3221-7833 (130 lugares). 18h30/1h (sáb. a partir das 20h; fecha seg.). Aberto em 2007.

Mulligan Irish Pub

Das vinte torneiras de chope na unidade em Moinhos de Vento, a abastecida com o stout da Guinness (R$ 29,90 o pint) é uma das mais manipuladas pelos atendentes. Para fãs de IPA, a criação da casa é uma escolha sem erro (R$ 12,90, 300 mililitros). Da cozinha saem pratos como filé-mignon coberto com camembert e mix de cogumelos e acompanhado de espaguete aos quatro queijos (R$ 54,00). A unidade no Viva Open Mall chama atenção pela carta com quase 100 rótulos de cerveja, como a alemã Memminger Weizen (R$ 33,00, 500 mililitros). Rua Padre Chagas, 25, Moinhos de Vento, ☎ 3029-3725 (220 lugares). 11h30/14h30 e 18h/2h (seg. só almoço; sáb e dom. só jantar); Viva Open Mall, Avenida Nilo Peçanha, 3228, loja 11, Chácara das Pedras, ☎ 3019-8859 (120 lugares). 11h30/0h. Aberto em 2004.

Shamrock Irish Pub

O stout da Guinness (R$ 37,80 o pint) disputa a preferência da clientela com chopes nacionais como o weiss da Eisenbahn (R$ 14,80 o pint), dois dos que costumam ser engatados nas oito torneiras. Para quem não dispensa fish and chips, o da casa custa R$ 45,80, para duas pessoas. Outras sugestões: risoto de camarão com mix de folhas (R$ 34,90) e hambúrguer de entrecôte com alface, tomate, mussarela e gorgonzola (R$ 27,80). Rua Vieira de Castro, 32, Farroupilha, ☎ 3407-5320 (80 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 19h/1h; dom. 11h/20h; fecha seg.). Aberto em 2002.

Thomas Pub

Bandas de sertanejo universitário fazem a alegria dos fãs do gênero às quartas. Nos demais dias são grupos de rock e pop rock que geralmente se encarregam da trilha sonora. Na mão no público são vistas long necks de Stella Artois (R$ 11,90) ou taças abastecidas de espumante Terranova (R$ 79,90, 750 mililitros). Anote: de terça a sábado, das 18h às 20h, quem pede um chope Brahma ganha outro (R$ 9,90, 300 milili- tros). Para comer, boas escolhas são o hambúrguer de frango com provolone, cebola crispy, alface-americana e tomate no pão branco com gergelim (R$ 49,90) e a tábua que reúne filé-mignon, frango, calabresa, pão e farofa (R$ 69,90, para duas pessoas). Rua Padre Chagas, 330, Moinhos de Vento, ☎ 3013-2020 (520 lugares). 11h/15h e 18h/3h (sáb. 11h30/15h30; fecha dom.; seg. só almoço). Aberto em 2011.