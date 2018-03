6 histórias de fé para ver na Netflix no feriado

Para além das novelas da Record, a Netflix disponibiliza em seu catálogo alguns interessantes títulos que bebem em fontes cristãs, narrando histórias de fé e tramas inspiradas na Bíblia. Confira seis dicas para assistir no canal online neste feriado de Páscoa.

O Príncipe do Egito

A bela animação de 1998 narra a história de Moisés, jovem hebreu criado pela realeza egípcia. É ele quem lidera a libertação dos escravos israelitas do Egito, episódio que deu origem à primeira Páscoa — mais tarde relacionada à morte de Jesus entre os cristãos. O filme ganhou o Oscar de melhor canção pela faixa When You Believe, entoada por Whitney Houston e Mariah Carey.

A História de Deus

Em seis episódios de uma hora cada, Morgan Freeman explora elementos que compõem a fé em Deus. Ele se aprofunda na origem da Bíblia e transita por lugares no mundo, como Jerusalém, Índia e Guatemala, onde conversa com pessoas sobre crenças e rituais.

A Tenda Vermelha

Inspirado no livro de mesmo nome, da autora Anita Diamant, a minissérie de dois episódios acompanha a história de Diná, filha de Jacó, que tem uma rápida e complicada história narrada em apenas um capítulo, o 34, do livro de Gênesis. Na Bíblia, a jovem teria sido violentada por um homem que se apaixonou por ela. Na série, a trama é vista pela narrativa da moça, além de imaginar como eram as relações e o cotidiano das mulheres daquele tempo, que tinham uma tenda vermelha como espaço para o período de menstruação e partos. Rebecca Ferguson, de Missão Impossível – Nação Secreta, protagoniza o programa.

O Céu é de Verdade

Um garotinho de 4 anos passa por uma experiência pós-morte e volta contando histórias sobre o Paraíso, entre elas, encontros com familiares que ele nunca conheceu em vida. Toda a situação leva sua família a passar por uma crise de fé, enquanto tentam entender o que aconteceu com o filho. O filme, inspirado em uma história real, fez sucesso nos cinemas americanos, arrecadando mais de 101 milhões em bilheteria, valor alto para o investimento inicial: 12 milhões de dólares de orçamento.

Little Boy

No emotivo e também otimista Little Boy, um menino de 8 anos vê seu pai indo para a guerra e decide confiar na fé para trazê-lo de volta. Ele recebe uma lista de tarefas do padre local, que o conduz através de uma simpática jornada, que envolve temas como família, amizade e tolerância.

Até o Último Homem

Indicado em seis categorias do Oscar – e vencedor de duas (melhor edição de som e edição) —, o longa dirigido por Mel Gibson acompanha a história real de Desmond T. Doss, jovem que sonha em ser um médico no Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Boa parte do longa é focada no processo de treinamento do rapaz e de sua recusa em pegar em armas, já que seu objetivo era salvar vidas e não matá-las.