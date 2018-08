6 filmes sobre o fim do mundo melhores que ‘Próxima Parada: Apocalipse’

O filme Próxima Parada: Apocalipse irritou muitos assinantes da Netflix, que foram ao Facebook do site de streaming reclamar do longa de ação. Na trama, uma família tenta se reencontrar, enquanto os Estados Unidos são tomados por um evento catastrófico e misterioso. Um pai e o genro cruzam o país de carro, enfrentando os mais variados perigos, jornada que termina de uma maneira bem frustrante.

Mas os fãs de filmes-testosteronas não precisam cancelar a assinatura do canal de streaming como forma de vingança. Abaixo, sete outros longas que se passam no fim do mundo, disponíveis na Netflix, valem as horas gastas em frente à tela. Confira:

Filhos da Esperança

No filme assinado por Alfonso Cuarón (de Gravidade), todas as mulheres se tornaram inférteis, o que leva o mundo a entrar em uma espiral de caos pela possiblidade da extinção humana. Quando a pessoa mais jovem do mundo morre, aos 18 anos, a violência aumenta. Sem esperança, o personagem de Clive Owen acaba envolto em uma missão para proteger a vida de uma jovem que está grávida.

Cloverfield Monstro

Jovens se divertem em uma festa e filmam tudo com uma câmera amadora, até que algo ataca Nova York e o caos se instaura em questão de minutos. A câmera continua ligada, na mão dos personagens, até o fim. Inovadora, a produção conquistou elogios pela maneira como foi filmada e pela produção de J.J. Abrams, estrela dos bastidores da ficção científica e fantasia em Hollywood. Cloverfield se tornou uma trilogia, com filmes independentes. O segundo longa, Rua Cloverfield, 10 é ótimo e chega nesta sexta-feira ao catálogo da Netflix – já o terceiro título da saga, O Paradoxo Cloverfield, pode ser ignorado.

Oblivion

Tom Cruise, ele de novo, interpreta aqui um responsável pela manutenção de equipamentos de segurança na Terra, em 2077, quando o planeta já foi destruído por alienígenas. Os humanos remanescentes vivem em uma colônia lunar. Até que, em uma missão, ele encontra uma mulher que mexe com sua memória e o faz questionar o sistema. Como um bom filme com Cruise, cenas de ação, explosões e correria do ator são esperadas.

O Livro de Eli

Com uma estética meio Mad Max, só que ainda mais opressiva, o filme mostra a jornada de Eli (Denzel Washington), em um mundo tomado pela devastação em todos os sentidos, desde os recursos naturais até a moral humana. A missão de Eli é proteger um livro sagrado. No caminho, ele conhece a personagem de Mila Kunis e tem que lidar com o vilão de Gary Oldman. Destaque para as cenas de ação e tiroteio de tirar o fôlego.

Aniquilação

Este é o tipo de filme que divide opiniões. Mas é uma aposta para quem gosta de ficções científicas surreais — o roteiro faz uma grande mistura dos temas manipulação genética, terror e monstros. Inspirado do livro de mesmo nome, Aniquilação mostra um grupo de cientistas que entra em uma espécie de redoma misteriosa, que tomou parte dos Estados Unidos, e pode avançar pelo continente. Onde ela se instaura, tudo em seu caminho é destruído e uma nova paisagem, com uma natureza estranha e selvagem, é criado.

Wall-E

Um fim do mundo fofo, a animação Wall-E acompanha o robô com o nome do título, o último designado para cuidar da sujeira deixada no planeta Terra. De tanto lixo, os humanos se mudaram para naves espaciais, onde vivem sem fazer nada, diante da TV, em cadeiras flutuantes. A aventura começa quando Wall-E se apaixona por uma outra robô que aparece no planeta.