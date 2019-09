Para quem tem pouco tempo para se dedicar ao vasto mundo das séries, VEJA selecionou cinco bons títulos de curta duração, disponíveis em plataformas de streaming como Netflix e Globoplay, e que valem a sua atenção. Todas as produções abaixo estão entre os indicados ao Emmy 2019, principal prêmio da TV, que anuncia os vencedores neste domingo, 22 — acompanhe a cobertura da cerimônia no site de VEJA a partir das 20h.

Confira abaixo as dicas:

Chernobyl

Disponível na HBO Go

Duração: 5 episódios de 1 hora cada

A minissérie conta a história do desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Para além do acidente, o roteiro investiga os erros e absurdos cometidos na contenção dos danos, especialmente as muitas mentiras contadas pelo governo soviético para acalmar os ânimos na região e no mundo. Entre as principais indicações, concorre ao prêmio de melhor minissérie, direção, roteiro e maquiagem. Com 19 indicações, Chernobyl foi aclamada pela crítica e bem recebida pelo público — tanto que ficou atrás apenas de Game of Thrones e The Marvelous Mrs. Maisel entre os mais indicados ao prêmio. Os atores Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgård também receberam nomeações.

Fleabag

Disponível no Amazon Prime Video

Duração: 12 episódios de 25 minutos cada

A comédia em duas temporadas de seis episódios cada acompanha uma protagonista sem nome, chamada apenas por Fleabag – termo em inglês utilizado para referir-se a pessoas desagradáveis. A mulher de 30 e poucos anos demonstra um apetite sexual voraz e lida de forma cômica, e um tanto irônica, com conflitos pessoais e dramas familiares. Phoebe Waller-Bridge que atua como protagonista da atração é também criadora e roteirista da elogiada atração. Ela concorre à estatueta de melhor atriz em série de comédia.

A Very English Scandal

Disponível no Globoplay

Duração: 3 episódios de 1 hora cada

Em 1961, antes de tornar-se líder do extinto Partido Liberal inglês, cargo que ocupou por nove anos, Jeremy Thorpe (Hugh Grant) conheceu Norman Josiffe (Ben Whishaw). O polido parlamentar encantou-se rapidamente com o jovem descamisado que trabalhava em um estábulo. Os dois viveram um romance durante os anos 1960, quando a homossexualidade era proibida na Inglaterra. Ao sofrer um atentado, Norman acusou o ex-amante ilustre de tentar calá-lo. O escândalo ganhou tom tragicômico na ótima minissérie produzida pela BBC, que conquistou quatro indicações ao Emmy, entre elas de melhor ator e coadjuvante para Grant e Whishaw, respectivamente.

Olhos Que Condenam

Disponível na Netflix

Duração: 4 episódios de cerca de 1 hora cada

Indicada a 16 categorias no Emmy, entre elas melhor minissérie, ator (Jharrel Jerome) e atriz (Niecy Nash), a produção original da Netflix conta a história real de cinco adolescentes negros e latinos incriminados injustamente pelo estupro de uma jovem em Nova York em 1989. Interrogados de forma brutal pela polícia e acusados sem prova material ou testemunhas que os identificassem, os rapazes, com idade entre 14 e 16 anos, ficaram anos presos até provarem sua inocência. A série conquistou elogios por seu olhar honesto sobre o racismo e ainda ecoou na sociedade, com antigos envolvidos no caso criticados por seus atos na época.

Sharp Objects

Disponível no HBO Go

Duração: 8 episódios de 1 hora cada

A perturbadora minissérie da HBO — adaptação do livro homônimo de Gillian Flynn, traduzido no Brasil como Objetos Cortantes (Intrínseca) — conta a história de Camille Preaker, uma jornalista atormentada pelo passado que retorna à sua pequena cidade natal para investigar uma série de assassinatos de adolescentes. De volta ao lar, ela descobre que a cidade, e a própria família, guardam segredos sórdidos. Enquanto revive suas dores e comportamentos autodestrutivos, Camille usa de sua posição como nativa para se inserir novamente na cidade e tentar desvendar o que realmente acontece ali. Convincente no papel, Amy Adams concorre ao Emmy de melhor atriz em minissérie. No total, a produção foi nomeada em oito categorias.