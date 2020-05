5 minisséries aclamadas que talvez tenham passado batido pela sua maratona

Há quem não tenha paciência, ou mesmo tempo disponível, para acompanhar séries que se arrastam por temporadas a fio. As minisséries, nesse sentido, são uma alternativa valiosa para quem busca uma história com prazo de validade, mas que extrapola os limites dos longas-metragens. Menos famosas do que suas irmãs extensas, as produções, muitas vezes, passam batidas pelo público, mas valem a maratona.

Confira dicas:

O Espião

Onde assistir: Netflix

Episódios: seis

Entre 1961 e 1965, o agente da Mossad (serviço de inteligência Israelense) Eli Cohen assumiu a identidade do magnata Kamal Amin Ta’abet, um nacionalista filho de pais sírios que desejava retornar à terra de origem. Infiltrado na alta sociedade síria durante quatro anos, o espião — que é tido até hoje como herói nacional por muitos israelenses — tornou-se confidente de membros do alto escalão do governo e forneceu informações estratégicas decisivas à Israel. A história real é retratada em seis episódios na minissérie O Espião — de seu recrutamento à descoberta do disfarce. No protagonismo, o usualmente cômico Sacha Baron Cohen mostrou afinidade também para o drama, tanto que o papel lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em série limitada.

The Night Manager

Onde assistir: Amazon Prime Video

Episódios: seis

A minissérie é uma adaptação do best-seller homônimo de John Le Carré e acompanha a história de Jonathan Pine (Tom Hiddleston), um ex-soldado britânico, e auditor noturno de um hotel de luxo, que se envolve em uma intrincada trama entre o serviço de inteligência inglês e um plano de vingança contra um magnata do mercado ilegal de armas. A produção marca o retorno de Hugh Laurie às telas depois do sucesso de House — o figurão encarna Richard Onslow Roper, o antagonista milionário que comercializa armamento ilegal em meio à primavera árabe, performance que lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em TV. Olivia Colman também integra o elenco e foi igualmente premiada por seu trabalho na produção. A série é uma boa pedida para deleitar-se com muita ação, boas atuações e cenários paradisíacos.

The Outsider

Onde assistir: HBO Go

Episódios: dez

Em uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, um homem aparentemente exemplar é acusado do brutal assassinato de um garoto de 11 anos depois que provas incontestáveis contra ele são encontradas horas depois do crime. O que parece óbvio, em um primeiro momento, sofre uma reviravolta inexplicável quando a investigação encontra indícios também incontestáveis de que o acusado estava em outra cidade na hora do delito. A trama é mais uma adaptação das narrativas do mestre do terror, Stephen King, e garante muito suspense e calafrios. Holly Gibney, personagem recorrente nas histórias do autor, é interpretada com louvor por Cynthia Erivo, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo filme Harriet. A investigadora traz para a história o tom sobrenatural típico de King e busca entender o mistério por trás do assassinato, ao lado de Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), um policial atormentado com a ideia de ter acusado um inocente.

A Very English Scandal

Onde assistir: Globoplay

Episódios: três

A minissérie retrata a história real do líder do partido liberal britânico Jeremy Thorpe (Hugh Grant) e do modelo Norman Scott (Ben Whishaw), que iniciaram um caso proibido durante os anos 60, quando a homossexualidade ainda era considerada crime no Reino Unido. Casado e com uma carreira em ascensão, Thorpe termina a relação e faz de tudo para manter o ex-amante em segredo, mas o escândalo estoura quando Scott acusa o político de uma série de tentativas de assassinato desastradas, arrastando-o para o tribunal. Com um humor ácido típico da terra da rainha, a produção dá um ar tragicômico a uma trama criminosa.

The Honorable Woman

Onde assistir: Fox Premium e Looke

Episódios: oito

Nesta minissérie de 2014, Maggie Gyllenhaal dá vida a Nessa Stein — papel que lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em TV — filha de um produtor de armas sionista assassinado na frente dos filhos ainda crianças. Herdeira do império milionário deixado pelo pai, ela decide junto do irmão corrigir os erros do passado investindo em projetos para estreitar as relações entre Israel e Palestina. A dificuldade de quebrar essa barreira histórica entre os dois povos se desenrola em uma trama instigante com traições e conspirações, sem delimitar quem é herói ou vilão, enquanto revela detalhes políticos do conflito.