5 boas séries indicadas ao Emmy 2019 para ver na Netflix

Principal prêmio da TV mundial, o Emmy elege no domingo, 22, as melhores séries do ano. Atrás apenas da HBO, que obteve um total de 137 nomeações, a Netflix angariou 117 indicações para suas produções originais. VEJA garimpou cinco interessantes títulos indicados ao prêmio que valem a maratona. Confira:

Disque Amiga Para Matar

Christina Applegate, indicada na categoria de melhor atriz em série de comédia, vive Jen, uma viúva que perdeu o marido em um atropelamento cujo culpado fugiu. Ao entrar em um grupo de apoio para pessoas em luto, ela conhece Judy (Linda Cardellini), uma mulher de personalidade um tanto excêntrica. As duas se tornam amigas, mas Jen vai descobrir que Judy nem sempre é o que parece. A primeira temporada tem oito episódios. Uma segunda leva de capítulos já foi confirmada, mas ainda não tem data de estreia.

O Método Kominsky

Sandy Kominsky (Michael Douglas) é um ator que teve fama quando mais jovem e agora dá aulas de atuação em seu estúdio intitulado “O Método Kominsky”. Ao se apaixonar por uma mulher, ele percebe que não tem mais habilidades para manter um relacionamento. Enquanto isso, seu agente e melhor amigo, Norman Newlander (Alan Arkin), lida com a perda da esposa. Com bom humor – e às vezes, tristeza – a série criada por Chuck Lorre (de Two and a Half Man e The Big Bang Theory) retrata o que os dois personagens tem em comum: os desafios que eles enfrentam com a chegada da velhice. A série foi indicada em três categorias do Emmy, sendo uma técnica de mixagem de som e as outras duas para os atores Michael Douglas, como melhor ator cômico, e Alan Arkin, coadjuvante. A primeira temporada tem oito episódios. A segunda está prevista para estrear em outubro.

Segurança em Jogo

Estrelada por Richard Madden (o Robb Stark, de Game of Thrones), a série britânica mistura intriga, suspense e melodrama com questões geopolíticas. A trama acompanha a história de David Budd, personagem de Madden, um policial e veterano de guerra do Afeganistão que é designado como guarda-costas da secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido, Julia Montague (Keeley Hawes), cujas políticas vão contra tudo o que ele acredita. No Emmy, concorre nas categorias de melhor série de drama e melhor roteiro.

Boneca Russa

Com 13 indicações – incluindo melhor série cômica e melhor atriz de comédia para Natasha Lyonne –, a produção usa de uma alta dose de ironia para falar sobre morte e vícios em droga. A protagonista, Nadia, é uma mulher egoísta, autodestrutiva e tem dificuldade em estabelecer laços com qualquer pessoa. Ela é obrigada a revisar sua existência após a morte – que se repete várias vezes ao longo de oito episódios, já que ela sempre retorna a um mesmo ponto de partida, sua festa de aniversário, logo após bater as botas.

Queer Eye

Reboot do reality Queer Eye for the Straight Guy, a série repaginada pela Netflix acompanha um grupo de homens gays especialistas em áreas como gastronomia, design, cuidados pessoais e moda. Eles são incumbidos de melhorar a vida de pessoas que participam do programa. Além de divertida, a atração tem momentos emotivos, que vão desde as dificuldades que alguns personagens enfrentam para melhorar a autoestima até outros que lidam com o preconceito de serem assessorados pelo time. A plataforma de streaming tem quatro temporadas do reality, sendo a última a mais elogiada e já dona de três vitórias nas categorias técnicas do Emmy.