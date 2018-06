3 botecos para conhecer na Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Boteco do Bill

Diversidade talvez seja a melhor palavra para definir o lugar, que tem nome de botequim e clima de casa noturna. Iluminado por lustres de cristal, o ambiente interno exibe um grande e bonito balcão, de onde saem drinques como a sakerita (R$ 18,00). Elaborada com saquê, ela pode levar limão, morango, abacaxi ou kiwi. A poucos metros do bar, uma lareira aponta para o palco, local de uma eclética grade de música ao vivo — sempre a partir das 23 horas. Às terças, canções brasileiras dominam o cenário. Nas quartas, os clientes se arriscam no karaokê. O bailinho sertanejo ocorre às quintas. Com a chegada do fim de semana, e dos turistas, a sexta é marcada pelo pop rock e o sábado, dedicado a sucessos dos anos 1980. No domingo, a programação ainda tem clássicos do samba e do pagode. No cardápio, o trio do Bill reúne filezinhos ao molho madeira, provoleta e polenta frita (R$ 47,00), e a pedida chamada de a vaca foi pro brejo apresenta carne de panela com aipim cozido (R$ 32,00). Outro destaque do menu, a feijoada de bolso consiste em seis bolinhos de feijão recheados com bacon e couve-manteiga (R$ 26,00). O molho de pimenta que acompanha os quitutes rende um contraste interessante. Na área etílica figuram 28 opções de vinho e mais de duas dezenas de cervejas, incluindo o chope artesanal da casa (R$ 11,00, 300 mililitros). Quando a noite avança, dá para elevar as taxas de glicose com o petit gâteau de chocolate, ladeado por sorvete de creme e calda de ganache (R$ 18,00). RS-235 (Estrada Canela-Gramado), 578, Canela, ☎ (54) 3278-1064 (160 lugares). 19h/3h30 (fecha seg.). Aberto em 2011.

Botequim São Bento

O ambiente é frequentado por grupos que se espalham pelas mesas para curtir sertanejo e pop rock ao vivo. Muitos petiscam nos cestos carregados de uma mescla de aipim, batata frita, cebola, queijo frito, polenta frita e filé-mignon (R$ 56,00, três pessoas). Grelhado com abacaxi e bacon picado, o filé à chateaubriand (R$ 79,00, duas pessoas) é a novidade da casa. A pedida acompanha batata sautée. Não saem de moda no bar a torre de chope artesanal Lorena (R$ 65,00, 2,5 litros) e a variedade de caipirinhas, como as de limão, kiwi, morango, laranja ou abacaxi (R$ 17,00 cada uma). Rua Herny Hugo Dreher, 273, Planalto, Bento Gonçalves, ☎ (54) 2621-3152 (150 pessoas). 18h/2h (fecha seg.). Aberto em 2010.

Zanuzi

O famoso hambúrguer zanuzinho (R$ 13,90) é o predileto da casa e vem com fritas. Preparado com pão sírio, o kebab (R$ 15,90) também conquista elogios. Tem alface e tomate como complemento e chega ladeado por batata frita. Neste ano, o drinque que caiu na preferência é a caipilé de tangerina com morango (R$ 14,90), feita com vodca e picolé de frutas. De quinta a domingo, há apresentação de pop e rock ao vivo. Rua Alfredo Chaves, 798, centro, Caxias do Sul, ☎ (54) 3028-6598 (120 lugares). 7h/1h (dom. 17h/0h). Aberto em 2007.

HAPPY HOUR

65 Poles Pub

Recém-inaugurado, o bar está a poucos passos do Lago Joaquina Rita Bier, um dos anfitriões do Natal Luz. Com a localização privilegiada, o espaço é um convite para a happy hour. O bolinho de feijoada, criação da casa, tem feito a alegria do público (R$ 22,00, seis unidades). Dadinhos de tapioca (R$ 20,00) e aipim em cubos com farofa e bacon (R$ 18,00) também são boa desculpa para reunir a turma. O chope levado às mesas tem assinatura Gram Bier e custa entre R$ 12,00 (300 mililitros) e R$ 15,00 (500 mililitros). Há rodada dupla de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h. Rua Leopoldo Rosenfeld, 1054, Planalto, Gramado, ☎ (54) 99677-4607 (92 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 2017.

Kegelbahn Boliche Bar

Durante uma partida e outra de boliche, o ideal é provar os chopes da cervejaria Traum, conterrânea do bar. As opções pilsen variam de R$ 9,00 (300 mililitros) a R$ 18,00 (1 litro). Para acompanhamento, a dica dos alemães que comandam a casa são os petiscos. Batata frita e polenta frita custam R$ 18,00 cada porção. A tábua de frios, que serve salames, queijos, ovos de codorna e pepino, sai por R$ 27,00. A pista de boliche é reservada para grupos durante até uma hora (R$ 60,00 a hora). Avenida 15 de Novembro, 1883, centro, Nova Petrópolis, ☎ (54) 3281-3174. 18h/0h (sex. até 2h; sáb. até 1h; fecha ter.). Aberto em 2003.

MÚSICA AO VIVO

Bangalô Estação Club

Buscando introduzir um novo conceito na noite de Bento Gonçalves, a casa inaugurou em 2017 o Bamboo Lounge Bar. Para entrar no espaço, paga-se a partir de R$ 20,00, valor que pode ser gasto em consumação. O cardápio contempla receitas como o filé ao jack daniel’s (R$ 42,00), coberto com molho de uísque com cogumelo-de-paris, purê de batatas e minicebolas. Cortado em pedaços, o filé à parmigiana palito (R$ 35,00) encanta pelo sabor marcante. No bar, o drinque gold station (R$ 28,00) é preparado com uma mescla que leva Malibu, Bacardi Gold, suco de abacaxi, sorvete de creme, creme de leite e leite condensado. Para embalar a noite há programação com shows de reggae, funk, hip-hop e música eletrônica. Rua Herny Hugo Dreher, 92, Planalto, Bento Gonçalves, ☎ (54) 3453-5553 (270 lugares). 22h/5h (fecha dom.). Aberto em 2006.

Bar Joe

Um dos bares mais antigos de Garibaldi, abre apenas duas vezes por semana e segue atraindo de adolescentes a roqueiros maduros. Os recados deixados desde 1983 pelas paredes mesclam a história do proprietário, Joe Pieta, com as diferentes gerações. Pelas mesas iluminadas por luzes vermelhas difusas rolam gargalhadas brindadas com o drinque bola de fogo (R$ 20,00). Mescla espumante brut, vermute, gim e grenadine. Para beliscar, os clientes apostam na tábua de filé-mignon, acompanhada de queijo colonial, pepino picado, polenta ou batata frita (R$ 58,00, três pessoas). Rua Buarque de Macedo, 3446, centro, Garibaldi, ☎ (54) 3462-2765 (280 lugares).18h/0h (sáb. 22h/5h; fecha ter. a sex. e dom.). Aberto em 1983.

Bier Haus

Neste ambiente exclusivo para os amantes de rock são servidos petiscos e mais de 150 opções de cerveja artesanal e importada. O local abriu com a proposta de ser bar e armazém para casas da região, mas com o tempo a música ao vivo foi introduzida todos os dias. As bebidas mais consumidas são a cerveja Imaculada APA (R$ 30,00, 600 mililitros) e a Roleta Russa IPA (R$ 30,00, 600 mililitros). Entre um gole e outro, é comum pedirem salsicha bock (R$ 28,00, 500 gramas) e bolinho de javali (R$ 25,00, 500 gramas). Rua Tronca, 3068, Rio Branco, Caxias do Sul, ☎ (54) 3221-6769 (200 lugares). 18h/1h (sex. até 2h; sáb. 20h/2h; fecha dom., seg. e ter.). Aberto em 2007.

Mississippi Delta Blues

Após uma viagem pelos Estados Unidos, os amigos Rodrigo Parisotto e Toyo Bagoso decidiram que estava na hora de despertar o estilo roqueiro de Caxias do Sul. Eles apostaram numa casa que toca blues, folk, soul e classic rock. Para dar energia, o menu tem o pineapple fireball burger, hambúrguer artesanal bovino incrementado por abacaxi flambado no bourbon de canela, queijo mussarela, alface-americana e molho picante. Custa R$ 26,00 e é servido com batatas fritas. Com cogumelos flambados no uísque, o filé jack daniel’s (R$ 42,00) é servido com dois medalhões de filé-mignon, arroz com grãos e batata frita. O bolinho de chocolate com chantili (R$ 16,00) chega com sorvete de creme e cobertura de chocolate. Para bebericar, o miss baker (R$ 18,00) leva vodca, uva, manjericão e tabasco. Rua Coronel Flores, 810, sala 105, São Pelegrino, Caxias do Sul, ☎ (54) 3028-6149 (195 lugares). 18h/2h (sáb. 20h/2h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2006.