3 álbuns brasileiros e 2 gringos feitos na quarentena – e bons de ouvir

Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, a pandemia atingiu em cheio a produção cultural. Alguns artistas estão usando o período para compor novas músicas. Por aqui, Adriana Calcanhotto e o rapper Baco Exu do Blues escreveram e lançaram seus trabalhos em tempo recorde. No exterior, o grupo Nine Inch Nails produziu um álbum instrumental duplo e a cantora pop, Charli XCX, contou com a ajuda dos fãs para decidir até a foto da capa do disco. Veja a seguir como esses trabalhos foram feitos.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Só, Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto precisou de quase dez anos para compor, produzir e divulgar as nove faixas do álbum Margem, lançado no ano passado. Acostumada a escrever sem pressão, a urgência causou um efeito contrário na compositora, que produziu e lançou recentemente, em apenas 43 dias, seu novo trabalho, o álbum Só, também com nove músicas, escrito e inspirado neste período de pandemia. A maioria das faixas são sambas, mas Calcanhotto escreveu até um funk.

Não Tem Bacanal na Quarentena, Baco Exu do Blues

O rapper baiano Baco Exu do Blues compôs nove músicas em três dias para o álbum Não tem Bacanal na Quarentena. O projeto foi a saída encontrada por ele quando o isolamento social impediu que sua equipe finalizasse seu terceiro álbum, intitulado Bacanal. Ele registrou em forma de música tudo o que está vivendo dentro de casa. Desde a torcida por Babu no Big Brother Brasil até memes com a Cardi B.

Continua após a publicidade

Fôlego, Scalene

Feito completamente à distância pelos cinco integrantes do Scalene, o EP Fôlego conta com cinco faixas que seguem a mesma linha indie-pop do álbum Respiro, de 2009, com músicas lentas e reflexivas. Cada artista fez uma parte das músicas e as encaminhava para o outro completar. Desta forma, todos participaram igualmente das composições.

How I’m Feeling Now, Charli XCX

Reclusa em casa, Charli XCX usou o tempo livre para compor e lançar em seis semanas seu quarto álbum, How I’m Feeling Now. Em contato com os fãs pelas redes sociais, a cantora inglesa de 27 anos tomou várias decisões após ouvir os pitacos deles, desde a foto de capa, deitada na cama, até o título do disco.

Continua após a publicidade

Ghosts V: Together e Ghosts VI: Locusts, Nine Inch Nails

Trent Reznor, no Nine Inch Nails, em parceria com Atticus Ross, surpreendeu os fãs com dois discos instrumentais compostos durante a quarentena. As faixas têm um clima soturno e sufocante que os dois artistas disseram sentir durante a quarentena.