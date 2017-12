20 anos de ‘Titanic’: teste seus conhecimentos sobre o filme

Ingressos esgotados e salas lotadas. Protagonistas lançados ao estrelato. Em seguida, onze estatuetas no Oscar. O sucesso de Titanic é lembrado até hoje, vinte anos após sua estreia em dezembro de 1997 nos Estados Unidos — o filme chegou ao Brasil em janeiro de 1998. Dirigido por James Cameron, a trama apimentou a história real do naufrágio da embarcação RMS Titanic com um romance entre uma menina rica e um pobretão da terceira classe, que não demorou a cair no gosto popular. Dona da segunda melhor bilheteria de todos os tempos, a produção ainda rende assunto e audiência.

Duas décadas se passaram. Será que você se lembra dos detalhes? Faça o teste abaixo e descubra.