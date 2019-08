’13 Reasons Why’: série polêmica é renovada para quarta e última temporada

A Netflix confirmou nesta quinta-feira, 1º, que a série 13 Reasons Why foi renovada para sua quarta e última temporada. Segundo a revista Variety, a quarta fase da produção vai retratar o ano de formatura do elenco e as gravações já estão em andamento.

A plataforma de streaming também divulgou o trailer da terceira temporada, que estreia em 23 de agosto. A trama se passa oito meses após os acontecimentos da segunda temporada e tem como foco principal o assassinato de Bryce Walker (Justin Prentice). Ainda segundo a revista americana, o enredo não inclui um novo suicídio, tal como visto na primeira fase da produção.

A série ganhou fama por retratar o suicídio da jovem Hannah Baker (Katherine Langford) com cenas gráficas, o que gerou uma série de críticas por parte do público e de associações que trabalham em prol da saúde mental.

Em julho deste ano, dois anos após a estreia da produção, a Netflix decidiu retirar a cena em que a protagonista cortava os pulsos em uma banheira. “Sob orientação de especialistas, incluindo a doutora Christine Moutier, chefe da Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio, decidimos com o criador Brian Yorkey e os produtores editar a cena em que Hannah tira a própria vida na primeira temporada”, anunciou a plataforma na época.