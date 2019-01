11 livros que serão adaptados para o cinema em 2019

O ano de 2019 será marcado pelo lançamento da adaptação de bons livros para os cinemas. Filmes com Keira Knightley, Chay Suede e Amy Adams estão entre as produções. Confira abaixo a lista de longas que ganharão as salas escuras e saiba quanto tempo ainda tem para completar as leituras antes de comprar o ingresso:

Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Depois de contar para a família que era gay, aos 19 anos e morando em uma pequena cidade conservadora do estado americano do Arkansas, Garrard Conley foi mandado para um programa de reorientação sexual que prometia “curá-lo” da homossexualidade. Filho de pastores, o americano relatou as traumáticas experiências que viveu no local em um livro de memórias. A adaptação da obra estreará no Brasil em 31 de janeiro, com Lucas Hedges, Nicole Kidman e Russel Crowe no elenco.

Livro: tradução de Carolina Selvatici, Intrínseca, 320 páginas, 49,90 reais (impresso) e 34,90 reais (digital)

Minha Fama de Mau

A cinebiografia de Erasmo Carlos chega aos cinemas no dia 14 de fevereiro e é baseada no livro de memórias escrito pelo próprio cantor. Chay Suede toma o lugar do protagonista na trama que relata o início da carreira de Erasmo até o sucesso da Jovem Guarda. Além da atuação, o capixaba também cantou novas versões dos clássicos do Tremendão que aparecem no longa.

Livro: Objetiva, 360 páginas, 59,90 reais (impresso)

O Dia Seguinte

O longa, estrelado por Keira Knightley (Collete) e Alexander Skarsgård (A Lenda de Tarzan), tem estreia marcada para o dia 15 de março nos Estados Unidos, mas ainda não tem data de lançamento definida no Brasil. Na trama, baseada no livro de Rhidian Brook, um coronel passa a viver com a esposa na zona de ocupação britânica em Hamburgo junto com o antigo proprietário alemão da residência. Em um conflito constante, os personagens se identificam com as perdas causadas pela Segunda Guerra Mundial.

Livro: Tradução de Alexandre Martins, Intrínseca, 272 páginas, 39,90 reais (impresso) e 24,90 reais (digital)

Cemitério Maldito

O romance de terror de Stephen King ganhará um remake, depois da adaptação já lançada em 1989. Uma família se muda para uma casa do interior, que fica próxima de um misterioso cemitério, usado para o sepultamento de animais. Como já é mais do que esperado, o grupo começa a ser assombrado por fenômenos estranhos envolvendo o local. O longa estreia no dia 4 de abril no Brasil.

Livro: tradução de Mário Molina, Suma, 424 páginas, 62,90 reais (impresso)

Cadê Você, Bernadette?

O segundo romance da roteirista da série Arrested Development Maria Sample foi publicado pela primeira vez em 2012. Agora, chegará aos cinemas uma adaptação estrelada por Cate Blanchett, que ainda terá Kristin Wigg e Judy Greer no elenco. Na história, Bernadette Fox vive uma rotina comum com a filha e o marido na elite de Seattle. Quando a protagonista desaparece do mapa, os dois partem em uma jornada para tentar encontrá-la. Com direção de Richard Linklater (Boyhood), o filme estreia no dia 25 de abril.

Livro: tradução de André Czarnobai, Companhia das Letras, 376 páginas, 59,90 reais (impresso) e 34,50 reais (digital)

Artemis Fowl – O Menino Prodígio do Crime

O primeiro livro da série de Eion Colfer ganhará uma adaptação pelos estúdios da Disney, com previsão de estreia para 8 de agosto. Dirigido por Kenneth Branagh (responsável por Thor e Cinderela), o longa acompanha o protagonista de 12 anos que decide sequestrar um elfo de um submundo mágico como forma de juntar dinheiro para sair à procura do pai desaparecido.

Livro: tradução de Alves Calado, Galera Record, 288 páginas, 47,90 reais (impresso)

A Mulher na Janela

O best-seller do escritor nova-iorquino A.J. Finn chegou em março de 2018 no Brasil e sua adaptação estreará no dia 3 de outubro de 2019 nos cinemas, com Amy Adams e Gary Oldman no elenco. Em uma trama que lembra o filme Janela Indiscreta (de Alfred Hitchcock), a protagonista divorciada Anna Fox sofre de uma fobia que a deixa reclusa em casa. É da janela que ela acompanha a vida da vizinhança, até que vê uma grande tragédia em um dos apartamentos, mas logo começa a questionar se o que viu é real.

Livro: tradução de Marcelo Mendes, Arqueiro, 352 páginas, 39,90 reais (impresso) ou 24,99 (digital)

O Pintassilgo

A adaptação do livro de ficção ganhador do Pulitzer de 2014 escrito pela autora americana Donna Tartt chega ao cinema no dia 10 de outubro com um elenco de peso, que inclui Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ansel Elgort e Luke Wilson. Ainda não foram revelados muitos detalhes de como a extensa história de mais de 700 páginas será adaptada. A trama acompanha a vida de um garoto de 13 anos que sobrevive a um trágico acidente que mata a sua mãe. A lembrança de um dos seus últimos momentos perto da mulher — a imagem do quadro O Pintassilgo, pintado pelo holandês Carel Fabritius em 1654 — acompanha o conturbado protagonista até a fase adulta.

Livro: tradução de Sara Grünhagen, Companhia das Letras, 728 páginas, 64,90 reais (impresso) e 35,00 reais (digital)

Morte no Nilo

O livro de Agatha Christie escrito em 1937 se tornou um dos maiores romances da escritora britânica. O filme, que estreia em dezembro nos Estados Unidos, contará com Gal Gadot no elenco e a volta de Kenneth Branagh como o detetive Hercule Poirot, após O Assassinato no Expresso do Oriente (2017). Depois do filme no trem, o novo longa se passará em um cruzeiro exótico pelo Rio Nilo, em que o protagonista precisará abandonar as suas férias para resolver um novo mistério.

Livro: várias editoras

Mulherzinhas

O clássico de Louisa May Alcott ganhará uma versão nos cinemas pelas mãos da cineasta Greta Gerwig (Lady Bird). O elenco ainda conta com nomes conhecidos, como Meryl Streep, Emma Watson, Louis Garrel, Laura Dern, Timothée Chalamet e Saoirse Ronan. Com data de lançamento prevista para dezembro nos Estados Unidos, a trama se passa durante o período da Guerra Civil americana. Conta a história de quatro irmãs que dão os primeiros passos na sociedade, ao mesmo tempo em que têm o pai longe, lutando nas batalhas, e a mãe trabalhando para superar os problemas financeiros.

Livro: várias editoras

Brooklyn Sem Pai Nem Mãe

O divertido romance escrito por Jonathan Lethem em 1999 se tornou um clássico de investigação. Na Nova York da década de 1950, Lionel Essrog é um detetive com Síndrome de Tourette (um distúrbio que causa movimentos repetitivos espontâneos e sons indesejados), que tenta desvendar o assassinato do seu mentor. A adaptação, com previsão de estreia para este ano, mas ainda sem data definida, é dirigida, protagonizada e escrita por Edward Norton. A trama ainda contará com Bruce Willis, Willem Dafoe e Alec Baldwin no elenco.

Livro: tradução de Hélio Guimarães, Companhia das Letras, 384 páginas, 21,99 reais (impresso)