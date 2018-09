Muitas famosas aderiram à campanha #EleNão, contra a eleição do candidato Jair Bolsonaro. O movimento nasceu no grupo de Facebook “Mulheres unidas contra Bolsonaro”, mas se espalhou pelo Instagram e Twitter, em que diversos usuários levantam bandeiras contrárias as ideias do capitão.

Confira algumas expoentes da campanha:

1. Raquel Sheherazade

2. Bruna Marquezine

Instagram Stories de Bruna Marquezine Instagram Stories de Bruna Marquezine

3. Deborah Secco

#EleNao não tem a ver com política (só). Tem a ver com moral. Com a liberdade e a dignidade de “ser” e de pensar, que eu espero que a minha filha tenha. E os filhos de todos vocês tenham também. É por isso que #EleNão — deborah secco (@dedesecco) September 15, 2018

4. Patrícia Pillar

5. Camila Pitanga

6. Cláudia Raia

7. Fernanda Lima

8. IZA

9. Deborah Bloch

10. Letícia Colin