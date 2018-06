10 boas padarias para conhecer em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Alban Rossolin

Não falta nenhum clássico de uma tradicional padaria francesa. Éclairs? Tem de caramelo, chocolate ou creme (R$ 7,00 a unidade). Pain au chocolat belga? A unidade custa R$ 3,50. E há ainda cannelés (R$ 3,00 cada um), madeleines (R$ 2,00 cada uma) e tartelettes, como a que é feita com maçã, caramelo e noz (R$ 14,00). Preparada com a mesma massa dos éclairs, a chouquette chega à mesa coberta de açúcar perolado (R$ 3,00 cada uma). A cesta de pães acompanhada de geleia, manteiga, mel e frios é uma ótima pedida para um café da manhã sem pressa (R$ 27,00, para duas pessoas). Rua Coronel Bordini, 232, Auxiliadora, ☎ 3333- 5577 (30 lugares). 9h/19h30 (sáb. e dom. a partir das 8h; dom. até as 12h; fecha seg.). Aberto em 2016.

Barbarella Bakery

A heroína dos quadrinhos franceses consagrada na telona por Jane Fonda dá nome à padaria. Mas uma observação atenta revela outras fortes personagens femininas do cinema em cartazes nas paredes: Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Brigitte Bardot. Nessa hora, é difícil não estabelecer um paralelo com a protagonista do lugar. Numa função ainda muito associada ao sexo masculino, a proprietária Ana Zita Klein reuniu importantes conquistas desde que direcionou sua carreira para o mundo dos pães. Ao fim do curso de engenharia de alimentos, veio o primeiro reconhecimento público: uma pesquisa lhe valeu o prêmio, até então inédito para uma mulher, de “Engenheira do Ano”, concedido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul. A partir daí, Ana seguiu apostando num balanceamento entre tradição e ciência à frente da Barbarella, fórmula que garantiu outros dez troféus em VEJA COMER & BEBER. Entre os itens que levam a sua assinatura, figuram o pão de aipim (R$ 12,50 ou R$ 22,40, com 250 e 600 gramas, respectivamente), o pain au chocolat (R$ 12,50), a meia lua (R$ 8,00) e o pão francês da casa (R$ 27,80 o quilo). Num processo de longa fermentação, esse último ganha maior complexidade de aroma e sabor. Se o plano é se sentar e curtir o expresso da casa (R$ 6,20), a substanciosa empada folhada de frango com catupiry (R$ 13,40) e o cookie (R$ 9,80) são boas companhias. Rua Dinarte Ribeiro, 56, Moinhos de Vento,☎ 3346-7164 (92 lugares). 8h/21h45 (dom. a partir das 9h; fecha ter.). Aberto em 2002.



Cumbuca Padaria Artesanal

Antes chamado de Cumbuca Bistrô e Café, o endereço especializou-se na produção de pães artesanais por meio de fermentação natural. Das 25 variedades saídas do forno, destacam-se a ciabatta (R$ 2,30), a focaccia (R$ 3,60), o pão rústico com nozes (R$ 7,50), o australiano (R$ 2,40) e o multigrãos (R$ 6,60). Para quem procura o estabelecimento com o intuito de almoçar, ele serve entradas como salada com mix de folhas, mussarela de búfala, tomates, croûtons e pesto (R$ 18,00) e principais como peixe do dia ao molho de maracujá e legumes salteados (R$ 28,00). O mil-folhas de creme (R$ 8,00) é uma das sobremesas mais solicitadas. Rua Felipe Camarão, 594, Bom Fim, ☎ 3212-0292 (25 lugares). 8h30/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Aberto em 2011.

Engenho do Pão

Com mais assentos após uma reforma, a padaria ficou mais convidativa para quem a procura para bebericar um frapê de chocolate (R$ 14,90, 350 mililitros) ou um dos sucos reforçados, como o verde (R$ 8,50, 300 mililitros). Com massa de leite, o pão apelidado de fofíssimo é um dos mais requisitados (R$ 30,60 o quilo). Campeã de pedidos entre as receitas doces, a torta de nata e morango sai a R$ 8,50 a fatia. Tortas personalizadas, com imagens reproduzidas com a ajuda de papel de arroz, podem ser encomendadas por R$ 53,00 o quilo. Praça Lima Duarte, 39, Chácara das Pedras, ☎ 3019-1003/5842 (30 lugares). 7h/20h30 (dom. e feriados 15h/20h). Aberto em 2009.

Jean Pierre Pâtisserie et Boulangerie

É para provar o pão de queijo da casa (R$ 4,00 a unidade, R$ 80,50 o quilo) ou o pão de damasco com noz-pecã e alecrim (R$ 73,25 o quilo) que muita gente adentra esta padaria de inspiração francesa. O sanduíche mais devorado é montado no croissant com mussarela, presunto e requeijão (R$ 10,50). Da seção doce, faz muito sucesso o brownie com mirtilo, musse de chocolate branco e framboesa (R$ 15,00). Para beber, a dica é o suco que combina maçã, lima-da-pérsia e gengibre (R$ 14,00, 350 mililitros). Rua Engenheiro Antonio Rebouças, 74, Bela Vista, ☎ 3332-8142 (76 lugares). 7h30/20h (seg. a partir das 12h; dom. a partir das 8h). Aberto em 2013.

La Tasca en el Centro

Do forno têm boa saída o pão de cebola com massa madre (R$ 31,00 o quilo) e o pão germano, feito com frutas secas e nozes (R$ 37,50 o quilo). Nenhum deles, porém, ameaça o reinado do pão de vinho tinto com centeio, figo e nozes (R$ 37,50 o quilo), o preferido da clientela (todos são produzidos com fermentação natural). O brunch dominical, servido das 11h30 às 15h, é composto de quase vinte receitas e custa R$ 38,89. Para fãs de tapas, faz sucesso a que leva gorgonzola e cebola caramelada (R$ 6,00 cada uma). Rua Duque de Caxias, 678, centro, ☎ 3212-5966 (40 lugares). 9h/20h (sáb. e dom. 10h/22h). Aberto em 2012.

Levain Padaria Artesanal

Ex-publicitário e agora padeiro, Leandro Harter toca o negócio com a mulher, a confeiteira Amanda Sparemberger. Adeptos da fermentação natural, eles vendem doze tipos de pão, como o chamado sourdough (R$ 12,00 a unidade), que leva farinha branca e de centeio (com recheio de brie e damasco, sai por R$ 18,00). A torta de chocolate (R$ 12,00 a fatia) e os macarons de laranjinha kinkan, pistache ou coco (R$ 4,50 a unidade) são os preferidos de quem procura um doce. O café coado na hora custa R$ 4,00 e pode ser reposto de graça. Rua Dom Pedro II, 1297, Higienópolis, 3022-5998 (16 lugares). 11h/19h (sáb. 9h/15h; fecha dom. E seg.). Aberto em 2017.

Massa Madre Padaria Artesanal

Quando começaram a assar pães por hobby, Rodrigo Escobar e Veridiana Rodrigues ganhavam a vida como bancários. Incentivados por amigos e colegas, transformaram a paixão em negócio. Na padaria do casal são vendidos pães de fermentação natural como o da casa, que leva farinha orgânica e integral, água mineral e sal marinho (R$ 16,00 a unidade). O mesmo item pode ganhar queijo serrano e tomilho (R$ 20,00, 550 gramas). Ali também se assa cuca (R$ 10,00 o pedaço), cujo recheio varia de acordo com a fruta da estação. Rua Joaquim Nabuco, 19, Cidade Baixa, ☎ 99959-4929. Sem lotação. 13h/19h (sáb. 11h/18h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Mercopan Pães e Doces

Nos fins de semana, boa parte da clientela recorre aos combos de café da manhã. O que inclui croissant, frios, manteiga, café, suco, salada de frutas, mel e geleia, por exemplo, custa R$ 25,90. A baguete rústica de calabresa com cebola ou de nozes com mel (R$ 29,00 o quilo) é uma ótima pedida. Sanduíche afamado, o caliente napolitano é montado no pão de miga com presunto, mussarela, tomate e orégano (R$ 19,90). União de café, leite vaporizado, doce de leite e chocolate quente, o mercopan é uma das bebidas quentes mais indicadas (R$ 13,50, 300 mililitros). Para fechar, prove a medialuna com recheio de goiabada ou doce de leite (R$ 18,90 cada uma). Avenida Ijuí, 641, Petrópolis, ☎ 3391-8090 e 3013-9070 (100 lugares). 7h30/20h (sáb. a partir das 8h; dom. e feriados 9h/13h e 15h/20h); Rua General João Telles, 237, Bom Fim, ☎ 3273-7978 (80 lugares). 8h/20h (sáb. a partir das 9h; dom. e feriados 9h/13h). Aberto em 2008.

Pão da Nona

Para quem é fã de croissant, há quinze opções do clássico francês. As que levam nozes e ovo mole, chocolate ou goiabada são as mais elogiadas (R$ 45,90 o quilo de cada croissant). A nova aposta do estabelecimento, no entanto, é o mil-folhas de morango com nata (R$ 7,30 a unidade), que divide as preferências com a cheesecake de amora (R$ 47,00 o quilo). As baguetes ganham recheios como calabresa com catupiry (R$ 9,00). Para beber, recomenda-se o suco de abacaxi com hortelã (R$ 7,90, 350 mililitros). Avenida José de Alencar, 1356, Menino Deus, ☎ 3235-2020 e 3233-3599 (48 lugares). 7h/20h30 (dom. e feriados até 20h). Aberto em 1999.

The Public Market

Preparado com fermentação natural, o pão rústico é conhecido pelo miolo macio e pela casca crocante (R$ 36,00 o quilo). Entre os sanduíches, destaca-se o san telmo, que leva entrecôte, provolone, chimichurri e chutney de pimentão vermelho na baguete (R$ 32,00). Aos domingos, das 10h às 16h, a grande atração é o brunch, que reúne toda sorte de pão, ovo, pasta, doce e fruta (R$ 49,90 por pessoa), entre outros itens. A salada borough market, feita com mix de folhas, molho pesto, lascas de parmesão, pedaços de frango e croûtons (R$ 31,00), vale por uma refeição. Rua Pedro Chaves Barcellos, 651, Mont’Serrat, ☎ 3085-5111 (60 lugares). 11h30/20h (sáb. 10h/19h; dom. 10h/17h). Aberto em 2013.