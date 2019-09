Vestibular: 9 sites, canais no YouTube e podcasts que ajudam nos estudos

A poucos meses do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e dos principais vestibulares, os estudantes reforçam a jornada de estudos na expectativa de sair na frente e conquistar a sonhada vaga na universidade. Sites, canais no YouTube, podcasts e perfis nas redes sociais podem ajudar nessa rotina. A pedido de VEJA, os professores Daniel Perry, Bruno Rochetti e Ayne Salviano, e alunos do curso Anglo indicaram nove plataformas que disponibilizam conteúdo gratuito – e confiável – na internet:

A plataforma de estudos Descomplica tem 2,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, onde disponibiliza aulas diariamente sobre todas as matérias que caem nos vestibulares. São vídeos curtos com resumos e também transmissões ao vivo de aulas mais aprofundadas com mais de uma hora de duração. Dicas de planejamento de estudo e aulas sobre atualidades também estão disponíveis. Anualmente, às vésperas da prova do Enem, os professores do canal ainda se reúnem para o Aulão Relashow, uma live que mistura dicas e lembretes de última hora com entretenimento.

O podcast do GUIA DO ESTUDANTE faz análises das obras literárias que caem na Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), o maior do estado. Produzido pela Editora Abril em parceria com a rede de ensino Anglo, o podcast traz debates entre um jornalista e um professor sobre cada um dos livros. “Nosso objetivo era gerar debate, apresentar um contexto histórico e analisar personagens”, afirma o editor do GUIA, Felipe van Deursen. Todas as obras literárias obrigatórias para a Fuvest já estão disponíveis na primeira temporada do programa. O pedido da audiência é que a próxima seja sobre o vestibular da Universidade de Campinas (Unicamp).

O podcast Marca Texto está disponível no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts e Apple Podcasts e já alcançou 22.000 ouvintes.

O perfil da Professora Carol Mendonça no Instagram se propõe a ensinar gramática de forma leve, dinâmica e divertida. Com 303.000 seguidores, Carol é conhecida por suas paródias e pelos vídeos que usam músicas sertanejas e funks para ensinar alguma regra gramatical. “Hoje não tem como tirar o aluno da rede social. Colocando (as dicas) de uma maneira leve, ele percebe que pode aprender rapidinho e se divertir aprendendo”, afirma a professora. Carol ainda usa os Stories com pequenos testes para reforçar regras e dicas e memes para transformar seus posts em lembretes.

A plataforma disponibiliza parte do seu material gratuitamente no YouTube, onde tem 1,9 milhões de inscritos. São vídeos aprofundados, resolução de exercícios, transmissões ao vivo e simulados. Estão disponíveis também vídeos de resumos curtos, mais sucintos, além do quadro Corretor Sincerão, no qual o professor Henrique Araújo corrige textos que foram escritos por usuários da plataforma e dá dicas para a prova de redação do Enem.

Apostila da Unesp (Publicação)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) disponibiliza gratuitamente a apostila de seu cursinho pré-universitário para download. O material é dividido em sete cadernos, cada um para uma área de estudo. O conteúdo é direcionado para o Enem e contém, além da teoria, exercícios e gabaritos. Pode ser uma boa opção se o aluno está estudando sozinho para o vestibular. Os links para download são:

Caderno 1: Linguagens e Códigos

Caderno 2: Matemática

Caderno 3: Ciências da Natureza – Biologia

Caderno 4: Ciências da Natureza – Física

Caderno 5: Ciências da Natureza – Química

Caderno 6: Ciências Humanas – Filosofia, Geografia, História e Sociologia

Caderno 7: Material Complementar e de Apoio

As aulas completas com duração de até uma hora e resumos e dicas em vídeos de até 15 minutos do professor Paulo Jubilut são acompanhados por 1,7 milhão de inscritos no canal Biologia Total. O canal é bastante visual, com desenhos feitos em lousas e animações para ajudar a ilustrar as aulas. Jubilut aborda temas clássicos do vestibular e também assuntos da atualidade que englobam a biologia – e que podem acabar caindo nas provas de redação.

O canal de matemática Tá Lembrando? tem 115.000 inscritos e posta vídeos semanais. Além de aulas sobre temas como equação do segundo grau, progressão aritmética e polinômios, o professor Rafael Jesus ainda propõe desafios, resolve questões que já caíram em vestibulares consagrados e ensina aos alunos formas de controlar a ansiedade e de organizar os estudos.

O canal de história Na Cola da Prova oferece vídeos curtos, com resumos e lembretes dos assuntos mais importantes da matéria para provas de vestibular. Era Vargas, imperialismo e revoltas tenentistas são alguns dos temas tratados, mas o professor João da Fonseca também se dedica a contar curiosidades, como de onde veio a pizza e por que as pessoas apertam as mãos.

O canal foi criado por três professores de biologia, Marcelo Perrenoud, Heron Oliveira e Pavel Popoff. Juntos, eles ministram aulas curtas, resumidas, com o objetivo de prender a total atenção do aluno. Perrenoud afirma que o trio quer dinamismo e descontração para ensinar. O BioKrill tem 12.000 inscritos e posta vídeos semanais. O conteúdo é bastante visual, as lousas são coloridas e explicativas.