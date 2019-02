Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2013

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) divulgou nesta segunda-feira a lista dos aprovados na primeira chamada do vestibular 2013. Os aprovados preencherão 3.444 vagas em 68 cursos da Unicamp e em dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

Confira os aprovados na 1ª chamada da Unicamp

Os estudantes selecionados devem realizar matrícula virtual nos dias 5 ou 6 de fevereiro exclusivamente pela página da Comvest (http://www.comvest.unicamp.br/), utilizando número de inscrição e senha. No próximo dia 14, a Unicamp divulgará os convocados para a matrícula presencial, que deverá ser realizada no dia 18. Aqueles que não realizarem a matrícula virtual perderão o direto à vaga para a qual foram aprovados.

Também no dia 18 está prevista a divulgação da segunda chamada do processo seletivo, com matrícula dos aprovados no dia 21. Conforme a instituição, estão previstas 11 chamadas.

