Todos Pela Educação articula frente ampla com diversas correntes políticas

O Movimento Todos Pela Educação lançou nesta terça-feira a iniciativa Educação Já 2022, que reúne propostas para a área depois da pandemia de Covid-19, que afetou profundamente os sistemas de ensino em todo país.

As propostas articuladas com diversos especialistas, entidades do terceiro setor e conselhos de secretários foram reunidas em três grandes eixos e incluem financiamento , alfabetização, valorização dos professores e gestão, entre outras.

As propostas serão levadas aos candidatos à presidência da República e a aos governos dos estados. “Fala-se tanto da formação de uma frente ampla na política institucional, mas estamos formando uma frente ampla na política pública mais importante de todas que é a educação”, disse Priscila Cruz, presidente da organização.

Os pré-candidatos ao Planalto Simone Tebet (MDB) Luiz Felipe D’Avila (Novo), João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT), André Janones (Avante), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB) enviaram vídeos se comprometendo com a causa.

O evento, que ocorreu em São Paulo, contou ainda com representantes de diversas correntes políticas. Estiveram presentes os ex-ministros da educação Mendonça Filho (UB) e Aloizio Mercadante (PT), os governadores Wellington Dias, do Piauí (PT), Renato Casagrande, do Espírito Santo (PSB), Paulo Câmara, de Pernambuco (PSB) Camilo Santana, Ceará (PT), além de lideranças partidárias, como Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSB) e Gilberto Kassab (PSD).

Profissionais da área foram homenageados. Maria Helena de Castro, presidente do Conselho Nacional de Educação; Carlos Moreno, diretor de estatísticas do Inep e Frederico Amancio, secretário de educação de Recife receberam o prêmio Todos Pela Educação.