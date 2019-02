Sisu vai oferecer 205,5 mil vagas em universidades públicas

A primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano vai ofertar 205.514 vagas em 128 instituições públicas de educação superior. As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e o prazo termina às 23h59 do dia 22.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o número de vagas é 20% superior ao da edição de 2014. Este ano, serão 5.631 opções de cursos em todo o país. A lista com o nome de aprovados nos cursos será divulgada no dia 26 e a matrícula deverá ser feita nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro. As aulas começam ainda neste semestre.

A consulta pública às vagas desta edição do Sisu será liberada na segunda-feira, dia 12, na página do sistema na internet. Podem se inscrever no programa apenas estudantes que fizeram o Enem 2014 e não tiraram nota zero na redação. Ao se inscrever no Sisu, o participante pode escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência. É possível mudar essas opções durante todo o período de inscrição.

Durante o cadastro, o candidato também precisa definir se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência, às vagas reservadas à lei federal de cotas ou às vagas destinadas às demais políticas afirmativas das instituições.

Neste ano, não haverá segunda chamada de candidatos, como ocorreu nas edições anteriores. Para participar da lista de espera, o estudante deverá manifestar seu interesse na página do Sisu entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro. O estudante somente poderá manifestar interesse na lista de espera para o curso correspondente à primeira opção.

A nota dos estudantes no Enem 2014 deve ser divulgada na próxima semana, mas o Ministério da Educação (MEC) ainda não anunciou a data exata. O Enem 2014 contou com 6,2 milhões de participantes em todo o país.