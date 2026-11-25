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Sob liderança do reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso, a assembleia da Oducal reúne no Rio representantes de mais de 100 instituições católicas de 16 países. O encontro debate inteligência artificial, o futuro do ensino superior e conta com mensagem especial enviada pelo Vaticano.

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O reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antonio Pedroso, S. J. , que também preside a Organização das Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL), será o anfitrião da XXI Assembleia Geral Intermediária da entidade, entre os dias 25 e 27 de novembro, no Rio de Janeiro. O encontro reunirá representantes de mais de 100 instituições de ensino superior de 16 países, incluindo representantes da Santa Sé. Recentemente, Padre Anderson esteve com o Papa Leão XIV durante a passagem do pontífice pelo Uruguai.

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Com o tema “Uma nova cartografia da esperança para a América Latina”, a assembleia vai discutir os desafios da educação superior, a inteligência artificial e a formação integral. “Uma universidade comprometida com a sociedade precisa estar aberta ao diálogo, escutar diferentes perspectivas e construir respostas para os desafios do nosso tempo”, afirma o reitor.

O Papa Leão XIV enviou uma mensagem aos organizadores e participantes. Transmitida pelo secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin, a mensagem destaca o papel das universidades católicas na promoção de uma educação superior inspirada nos valores do Evangelho e na construção de respostas aos desafios contemporâneos.

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