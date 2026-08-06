Quase sete em cada dez cidades de SP avançaram no Ensino Médio no Ideb

(Secretaria de Educação do Estado de São Paulo/Divulgação)

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Quase sete em cada dez municípios paulistas com escolas estaduais registraram avanço no Ensino Médio no Ideb 2025. Das 644 cidades, 433 mostraram crescimento, marcando o melhor resultado histórico para essa etapa. Entenda como o estado de São Paulo alcançou esse desempenho e quais fatores contribuíram para o sucesso educacional.

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Quase sete em cada dez municípios paulistas com escolas estaduais registraram avanço no Ensino Médio na edição de 2025 do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado pelo Ministério da Educação na quarta-feira, em comparação com a edição de 2023, no primeiro ano da atual gestão.

Do total de 644 cidades com unidades da rede estadual, 433 (67,24%) apresentaram crescimento nos indicadores dessa etapa de ensino.

Os dados mostram um avanço em todas as etapas da educação básica no Ideb e o melhor resultado da série histórica no Ensino Médio.

O índice do Ideb é calculado a partir da combinação entre o desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e as taxas de aprovação escolar apuradas no Censo Escolar.