Prouni abre inscrições para bolsas no segundo semestre; veja como participar

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As inscrições para o Prouni 2026.2 estão abertas! Garanta sua bolsa de estudo integral ou parcial em faculdades privadas. Saiba como se inscrever, os requisitos de nota do Enem (2024 ou 2025) e renda familiar, e confira o cronograma completo para não perder nenhuma data importante. Participe e conquiste seu ensino superior!

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As inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 abriram nesta terça-feira, 7. Criado pelo governo federal, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior. As bolsas integrais cobrem 100% da mensalidade, enquanto as parciais correspondem a 50% do valor cobrado pela faculdade. O tema está em alta no Google Trends.

Para participar desta edição, o estudante precisa ter concluído o ensino médio e ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 ou de 2025. Será considerada para a classificação a edição em que o candidato tiver obtido o melhor desempenho.

Também é necessário alcançar, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do Enem e não ter tirado zero na redação. Quem realizou o exame como treineiro não poderá concorrer às bolsas.

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Além do desempenho no Enem, o processo seletivo leva em conta critérios de renda familiar. Para concorrer a uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são destinadas aos candidatos com renda familiar bruta mensal por pessoa de até três salários mínimos.

Como se inscrever no Prouni 2026.2?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados terão até sexta-feira, 10 de julho, para participar da seleção.

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Durante a inscrição, o estudante poderá indicar as opções de instituição, curso, turno e modalidade de concorrência. A classificação será feita de acordo com as notas do Enem e com a disponibilidade de bolsas nas opções selecionadas. O candidato deve acompanhar o sistema durante todo o prazo, já que as notas de corte podem mudar conforme novas inscrições são registradas.

Quando saem os resultados?

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho. Os estudantes pré-selecionados precisarão apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações declaradas durante a inscrição.

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A segunda chamada está prevista para 5 de agosto. Os candidatos que não forem selecionados nas duas etapas ainda poderão manifestar interesse em participar da lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa fase será divulgado em 1º de setembro.

Cronograma do Prouni 2026.2:

Inscrições: de 7 a 10 de julho;

Resultado da primeira chamada: 15 de julho;

Comprovação das informações da primeira chamada: de 15 a 24 de julho;

Resultado da segunda chamada: 5 de agosto;

Comprovação das informações da segunda chamada: de 5 a 14 de agosto;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Divulgação da lista de espera: 1º de setembro;

Entrega da documentação pelos candidatos da lista de espera: de 1º a 14 de setembro.