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Educação

Professores que inovam na educação podem concorrer a prêmio internacional de US$ 1 milhão

Além de docentes de escolas públicas e privadas, premiação passa a contemplar educadores digitais e de projetos comunitários

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h43 | Atualizado em 14 set 2026, 17h44
 (//Reprodução)
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Professores que inovam na educação podem concorrer a prêmio internacional de US$ 1 milhão Priorizar nos meus resultados Google

A imagem do professor restrito à sala de aula já não dá conta de todas as formas de ensinar. É essa ampliação que o GEMS Education Global Teacher Prize pretende reconhecer em sua edição de 2027. A premiação passou a considerar também educadores que trabalham com refugiados, desenvolvem projetos comunitários, atuam fora do sistema formal de ensino ou usam plataformas digitais para alcançar estudantes.

A mudança acompanha a diversidade de iniciativas que têm surgido na educação e amplia o perfil dos profissionais que podem ser reconhecidos. Além de professores de escolas públicas e privadas, a premiação considera líderes de programas educacionais e educadores digitais que trabalham com grupos contínuos de alunos. Os candidatos são avaliados por aspectos como inovação nas práticas de ensino, resultados de aprendizagem e impacto que ultrapassa o ambiente escolar. “À medida que o mundo ao nosso redor muda, os professores adaptam constantemente como e onde ensinam, alcançando e inspirando jovens em salas de aula, on-line e em comunidades ao redor do mundo”, afirmou Sunny Varkey, fundador do Global Teacher Prize, da Varkey Foundation e da GEMS Education.

O Brasil já tem histórico de destaque na premiação. A professora Débora Garofalo, de São Paulo, ficou entre os dez finalistas em 2019 e, neste ano, foi a primeira vencedora do Teacher Influencer of the Year, iniciativa da Varkey Foundation voltada a educadores que usam as redes sociais para ampliar o alcance de seu trabalho. Galileu da Silva Pires, do Amazonas, esteve entre os 50 melhores na edição de 2026, enquanto Helder Guastti da Silva, do Espírito Santo, integrou a lista em 2025.

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Criado em 2015 pela Varkey Foundation, o GEMS Education Global Teacher Prize oferece US$ 1 milhão ao vencedor e já recebeu mais de 100 mil inscrições e indicações de educadores de todo o mundo. Para a edição de 2027, podem participar profissionais com pelo menos cinco anos de experiência e que trabalhem com estudantes de 4 a 18 anos. As inscrições estão abertas até 12 de outubro e podem ser feitas em português, além de inglês, mandarim, árabe, francês, espanhol e russo. Depois da primeira seleção, serão definidos 50 nomes e, posteriormente, dez finalistas, entre os quais sairá o vencedor.

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