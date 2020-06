Professor do Insper aponta plágio por novo ministro da Educação

O economista Thomas Conti, professor do Insper, apontou na sua rede social indícios de plágio na dissertação de mestrado do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decoletti da Silva. As postagens ocorreram horas depois de Franco Bartolacci, reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, negar que Decoletti tivesse concluído seu doutorado, como constava em seu currículo Lattes. Conti divulgou impressões dos exercícios de defesa de mestrado do ministro na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, que são idênticos aos registros do relatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Banrisul.

Bomba nova e inédita sobre o novo Ministro da Educação, Carlos Decotelli. Achei muitos indícios de plágio na dissertação de mestrado defendida na FGV em 2008.

"Para quem não tem familiaridade com o mundo acadêmico, embora a dissertação dele seja sobre a governança corporativa do Banrisul, não se copia e cola trechos escritos por outra pessoa sem deixar claro que é uma citação e de onde vem uma citação", escreveu. No currículo do novo ministro da Educação, há uma informação de que trabalhou no Banrisul como professor entre 2004 e 2005, mas no relatório do banco elaborado publicado em 2008 não há menção à Decotelli. "Tinha tanta coisa parecida entre esse relatório da CVM e dissertação que eu desisti de encontrar como partes iguais na mão e jogadas em um software de detecção de estágio. Mais de 10% da dissertação de mestrado é cópia idêntica ao relatório da CVM. 4.200 palavras", afirmou.

Mais de 10% da dissertação de mestrado é cópia idêntica ao relatório da CVM. 4.200 palavras.

Após uma declaração do reitor da Universidade Nacional de Rosário, Decotelli editou seu currículo Lattes. O novo ministro da Educação retirou o título de “Gestão de Riscos na Modelagem de Preços da Soja” e o nome do orientador Dr. Antonio Araujo Freitas Jr. e deixou apenas “créditos concluídos” e “ano de uso : 2009 “. No campo sobre o orientador, Decotteli escreveu: “sem defesa de tese”. Procurado, o Ministério da Educação não se manifestou.